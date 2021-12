Ecuador y los Papeles de Pandora: amenazas e impunidad

Poco después, comenzaron las amenazas y la intimidación contra mí, no por haber sido candidato presidencial, sino por hablar en los medios de comunicación sobre este caso como experto en banca offshore. Los partidarios del gobierno lanzaron entonces ataques coordinados de trolls en las redes sociales difundiendo noticias falsas sobre mí, amenazas de muerte e insultos.

Un diputado vinculado a Lasso me acusó de blanqueo de dinero basándose en un falso meme ampliamente difundido en las redes sociales. Y se iniciaron investigaciones penales contra mí basadas en noticias falsas, que también implicaban a mis padres jubilados y a todos los antiguos candidatos progresistas. Decenas de organizaciones nacionales e internacionales de la sociedad civil, incluida la Coalición por la Transparencia Financiera, publicaron una declaración de apoyo que agradezco profundamente. Pero, por desgracia, nada ha cambiado.

El 8 de diciembre, la Contraloría General concluyó que Lasso no tenía intereses en paraísos fiscales, ya que no consideraba a Dakota del Sur como un paraíso fiscal, a pesar de ser ampliamente reconocido por ello. Pero el bloqueo de la investigación contra Lasso no terminó ahí. Ese mismo día, la mayoría de la Asamblea Nacional de Ecuador decidió no someter al presidente a un juicio político, remitiendo su investigación a otras instituciones del Estado, pero le pidió que acudiera al Parlamento a dar explicaciones, a lo que se negó.

Irónicamente, Lasso -junto con los presidentes de otros países como Kenia y Chile, cuyos líderes también aparecían en los Papeles de Pandora- fue invitado a la reciente "Cumbre por la Democracia" organizada por Estados Unidos. Durante la cumbre se anunció la creación de un registro de beneficiarios reales, incluso para los fideicomisos de Dakota del Sur, así como medidas antifraude en torno a la propiedad inmobiliaria, que deberían afectar a Lasso.

En total, 7 billones de dólares están ocultos en jurisdicciones secretas y paraísos fiscales, lo que equivale al 10% de los ingresos mundiales, según el Grupo de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre Responsabilidad, Transparencia e Integridad Financiera Internacional. El problema de la evasión fiscal y la opacidad financiera, por tanto, no es una cuestión que afecte sólo a mi país, sino a todos nosotros. Luchar por la transparencia financiera es luchar por la verdad y la justicia social a la que no podemos renunciar.