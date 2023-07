Las emociones tristes de América Latina

Mauricio García Villegas, autor de El Viejo malestar del Nuevo Mundo, está de acuerdo con Gramsci cuando dice que hay que tener el optimismo de la libertad y el pesimismo de la razón. Lo cierto es que la libertad, la racionalidad y los juicios son anhelos por los que luchar, no dones de la humanidad. Muchas veces el camino escogido ha sido otro en América Latina. Se han puesto en lo más alto los sueños, los ideales, la militancia, y en la parte más baja, la realidad.

José Zepeda: La entrevista anterior acabó con la palabra tolerancia. En América Latina conviven diversos males, pero seguramente uno de los peores es la intolerancia, que polariza y transforma al adversario en enemigo. Al enemigo se le puede hacer cualquier cosa. Profesor Mauricio García Villegas ¿cómo hemos llegado hasta aquí?

Mauricio García Villegas: Esto tiene raíces que se remontan a la época colonial. En la España de la Contrarreforma, que fue la que vino a América, había mucha intolerancia; todo un cerramiento de los espíritus en beneficio de la fe religiosa. Los científicos, por ejemplo, debían adaptar sus descubrimientos para que fueran compatibles con la doctrina católica. El dogmatismo, como dijo Octavio Paz, “es esa enfermedad del espíritu que ha hecho más daño entre los intelectuales latinoamericanos que la viruela entre los indios del siglo XVI”.

En el libro hay un capítulo destinado al delirio, una emoción barroca que es importante para entender la suerte que han corrido nuestros sistemas políticos. En el barroco había una confusión entre el vivir y el soñar. Así ocurre en El Quijote o en La vida es sueño de Calderón. Los latinoamericanos somos hijos del barroco. Somos incluso más españoles de la España clásica que los españoles actuales. Esa condición ha sido muy importante para la creación artística y en particular para la literatura, como lo dice mi colega Carlos Granés en su libro esencial, Delirio americano, pero ha sido nefasta para la política, que no se ha podido desprender de la utopía (ese sueño social), del fundamentalismo y del dogmatismo. Los políticos se inventan mundos imaginarios y quieren que la sociedad refleje esos mundos soñados. Aspiran a bajar paraísos celestes a la tierra y a construir sociedades ideales. Pero repito, utopía e intolerancia suelen ir de la mano y eso ha producido desastres en el continente.

JZ: Decíamos en nuestra primera entrevista que no se podía entender América Latina si no entendíamos a España. Quisiera agregar ahora que no se puede entender a América Latina sin los Estados Unidos y el papel protagónico que ha tenido a través de la historia, cuyo intervencionismo ha sido causa de no pocos odios y resentimientos. Y cuando no hay intervencionismo está presente el desdén y la indiferencia.

MGV: Estoy de acuerdo que para saber lo que somos, y lo que no somos (nuestras voces y nuestros silencios) hay que mirar a la potencia del norte, la más poderosa del mundo, siempre vigilante y a veces acechante. Muchos países de América Latina han sido víctimas de los Estados Unidos, empezando por México en el siglo XIX, cuando perdió buena parte de su territorio por causa del afán imperial de los gringos. Como decía don Porfirio Díaz, “Pobrecito México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos”.