Erecciones y elecciones en Brasil 2022

Brasil ocupa el décimo lugar entre los 142 países incluidos en el Global Firepower Review y se considera comparable en fuerza militar a Gran Bretaña, Pakistán y Turquía. Pero otro aspecto de la potencia patriarcal parece estar muy por debajo. El simbolismo fálico de todas las armas del país no es suficiente para calmar las ansiedades sobre la imagen de hombría que los machos alfa militares han creado para sí mismos, especialmente cuando su jefe, el ex paracaidista y capitán del ejército, el presidente Jair Messias Bolsonaro, de 67 años, ha puesto el listón tan alto con sus frecuentes afirmaciones de ser imbrochável (inmune a la broxada, o a la pérdida o incapacidad de erección controlada) y la jactancia pública de saludar a su esposa con su erección matinal.

Si una reciente lista de compras de las fuerzas armadas sirve de algo, parece que los militares de alto rango sienten que deben estar a la altura de las circunstancias (es imposible evitar los malos juegos de palabras al referirse a esta extravagancia) con toda la ayuda posible, a saber, 35.000 pastillas de Viagra (la mayoría para la marina), 546.000 dólares en bótox entre 2018 y 2020, prótesis de pene inflables y remedios contra la calvicie, todo pagado con dinero público. Si su virilidad flaqueaba, se animaron con la compra, entre febrero de 2021 y 2022, de 1.184 toneladas de filete mignon, chuleta y salmón, así como de whisky, cervezas premium, nata montada y bacalao, manjares por valor de unos 12 millones de dólares que los soldados rasos nunca llegan a oler, a no ser que sean pinches de cocina.

Este patético escándalo es mucho más que las ansias sexuales y los refinados sistemas digestivos de los hombres que empuñan las armas. Para citar al poeta Paulo César Pinheiro, se trata de una "orgía de sinvergüenzas", verdaderos herederos de más de dos décadas de dictadura militar, para quienes ningún crimen es demasiado sucio cuando se trata de proteger sus privilegios. Para ellos, el movimiento Diretas Já de 1984 y la Constitución Ciudadana de 1988 deben ser borrados y suprimidos por todos los medios posibles.

Por ello, Bolsonaro ha recuperado las celebraciones que conmemoran el golpe militar del 31 de marzo de 1964 contra el presidente democráticamente elegido João Goulart, revirtiendo así una decisión de 2011 de la entonces presidenta Dilma Rousseff que ordenaba a los militares poner fin a cualquier celebración del golpe, que también fue un júbilo por la destitución de 4.841 representantes electos, la tortura de unas 20.000 personas (incluida la propia Dilma Rousseff) y la muerte o desaparición de 434 personas, crímenes de los que nadie ha rendido cuentas.

Estos crímenes son avalados públicamente por Bolsonaro. "Estoy a favor de la tortura, y el pueblo también" ... "Sólo cambiarán las cosas teniendo una guerra civil y haciendo el trabajo que los militares no hicieron... Matando. Si mueren algunos inocentes, no pasa nada". ... "El error de la dictadura fue sólo torturar y no matar".