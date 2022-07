Falta completar la reconstrucción de la memoria colectiva en Chile

Además, hasta el día de hoy los organismos internacionales denuncian la forma en que el régimen ha cooptado el poder judicial venezolano, a tal punto que este ha servido, en la práctica, para encubrir sus crímenes.

Esta incapacidad para condenar esas violaciones a los derechos humanos es inaceptable. Su defensa no puede quedar supeditada a intereses políticos. Si en los hechos esto ocurre es porque estamos frente a personas que tienen otras agendas, a los cuales los derechos humanos no les interesan, a menos que sean útiles para su objetivo político.

JZ: Dos. Pierden los tiranos cuando tratan de aniquilar al que piensa distinto y consiguen que, a pesar de sus actos criminales, somos seres humanos libres y racionales; que vivimos plenamente según nuestras ideas y principios, sin miedo, sin prejuicios y, lo más importante, sin odio. Cómo se consigue curarse del alma.

CJ: Los dictadores buscan aniquilarte a través del miedo, buscan borrar tu razón, inmovilizarte. Su derrota es que sobrevivas. Y esa derrota es aún peor, si lo haces con tus propios principios e ideales. Esto me parece cierto en el ámbito personal, pero también como sociedad. Chile es un gran ejemplo. Después de una dictadura sangrienta, logramos tener una democracia estable que, es cierto, ha pasado y pasa por momentos difíciles, pero que en términos generales ha sido exitosa. Pinochet fue derrotado. Chile no es lo que él quiso.

JZ: Tres. “Sentimiento de responsabilidad. Una responsabilidad derivada de los lazos que nos unían a este ser humano. Esta responsabilidad se extiende a nuestras hijas y sobrinos. Ellos deben saber que solo vale la pena vivir la vida en forma digna, que hay cosas que no se transan y que estas requieren de sacrificio y esfuerzo. Y una responsabilidad con nuestro país. No queremos que esto vuelva a pasar jamás. No queremos que le pase a nadie. Ni de izquierda ni de centro ni de derecha. Y para eso no hay otra receta que saberlo todo y juzgarlo todo”. Loable propósito y se ha conseguido mucho. Pero todo parece indicar que hay un sector amplio de chilenos que quieren pasar página.

CJ: La primera justicia es con los hechos. Es muy importante saber lo que ocurrió, precisamente para que no se repita esta barbarie. Es también indispensable encontrar a las más de 1.100 personas que aún siguen desaparecidas y respecto de las cuales no se sabe absolutamente nada. Un acuerdo de la sociedad para hacerlo no sólo me parece absolutamente posible, sino que necesario.