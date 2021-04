El fin del capitán Bolsonaro se acerca

Como se ve, un grupo totalmente cojo, pero que deja claro que en este momento la capacidad de convocatoria de Bolsonaro es casi nula entre las élites políticas y económicas de la propia derecha brasileña. Además, al precipitarse en su movimiento reactivo y vengativo, acabó perjudicando a un gran amigo y viejo seguidor, el ministro de Defensa, que fue defenestrado sin mayor complacencia precisamente por ser militar y tener que obedecer en silencio. Pero con esto el Sr. Capitán dejó claro que no es leal ni siquiera con sus amigos más fieles y leales, lo que le deja completamente solo, ya que no tiene ningún partido político ni ningún grupo de apoyo que no sean sus hijos y sus afectos más incondicionales.

Finalmente, Bolsonaro mostró su mano en relación a las Fuerzas Armadas, y con ello debería precipitar un proceso de separación entre los hombres de uniforme y los de pijama. Decidió atacar al comandante en jefe del Ejército, y lo más probable es que provoque un cierre de filas entre los oficiales de las tres Fuerzas Armadas en torno a la posición defendida por el general [Edson Leal] Pujol. Es decir, una vez más, Bolsonaro se quedó sin arte ni parte, y ahora debería ser enviado al rincón de pensar, simultáneamente por las FFAA y el Centrão.

EDL: Los nuevos ministros: ¿qué significan, qué fuerza tienen y aportan?

JLF: Como ya he dicho, no tienen fuerza y no aportan nada nuevo. Por el contrario, señalan un punto de inflexión negativo y el inicio de una pendiente por la que el capitán y sus pocos compañeros deben rodar en medio de la catástrofe sanitaria, económica y moral del país.

EDL: Y el Centrão, ¿cómo se ve en esta historia y en el futuro que está anunciando?

JLF: La primera pregunta es saber en qué consiste exactamente este grupo parlamentario que la prensa apodó "Centrão". Y todo el mundo sabe que es un cúmulo de personas y partidos políticos que generalmente ocupan el submundo fisiológico del Congreso Nacional, representando intereses y demandas individuales o grupales localizadas y heterogéneas. Es el grupo del que salió Bolsonaro después de permanecer allí durante 28 años sin decir ni hacer nada. Este grupo parlamentario, o la mayoría de sus actuales miembros, ya han formado parte de la "base de apoyo" del gobierno FHC [Fernando Henrique Cardoso], del gobierno Lula, del gobierno Dilma, del golpe de Temer y ahora se embarcan y se hacen cargo del gobierno de Bolsonaro, que saben que es una canoa pinchada pero de la que desembarcarán con rapidez en cuanto se den cuenta de que se hunde definitivamente.

En resumen, este grupo parlamentario siempre ha estado y estará colgado de cualquier gobierno acorde a sus pretensiones locales y corporativas. El problema es que este grupo no tiene la menor condición, interés o capacidad autónoma para constituir o sostener un gobierno por sí mismo, y mucho menos definir algún proyecto nacional coherente para el país. Su completa heterogeneidad de intereses les impide plantear cualquier tipo de idea más inteligente y unitaria, o cualquier objetivo que implique a todo el país, más allá de sus causas individuales o corporativas.

EDL: ¿Cuál es el papel de los militares, cómo es su imagen y cuál es el futuro de la relación del gobierno con las FFAA?

JLF: Es aquí donde el error del capitán traerá consecuencias más difíciles de gestionar, porque, en la práctica, su gobierno es un gobierno militar – o al menos es un gobierno donde militares han asumido la mayoría de sus ministerios y cargos comisionados – que ahora busca establecer una alianza con el Centrão, que, como hemos visto, es un conjunto de partidos que conforman un bloque parlamentario unificado por su denominador común, el "fisiologismo" que siempre ha sido objeto de la crítica política y moral de los militares.

La participación de los militares en este gobierno, y más recientemente, la catastrófica gestión del general en servicio activo, Eduardo Pazuello en el Ministerio de Salud, ha afectado fuertemente el prestigio de las Fuerzas Armadas y su reputación de "salvadoras de la patria". Esta falta de preparación e incompetencia ha sido demostrada por el capitán que ocupa la presidencia, por el innominado ministro de Salud que acaba de salir y por una interminable lista de personalidades que van desde lo hilarante – como es el caso del ministro de Ciencia y Tecnología – hasta lo absolutamente desastroso – como es el caso de los responsables de la seguridad institucional del presidente, incapaces de localizar un paquete de 39 kilos de cocaína dentro del avión presidencial. Imaginen si fuera una bomba – probablemente culparían a los comunistas...