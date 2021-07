Por qué Haití no ha vacunado aún a una sola persona

Puede que la pandemia de coronavirus esté retrocediendo en Estados Unidos, pero en Haití, a apenas 700 millas de distancia, el despliegue de la vacunación ni siquiera ha comenzado.

Haití es el único país del hemisferio occidental que no ha conseguido vacunar a una sola persona en su territorio contra la Covid-19. Esta sombría estadística añade otro dato desolador al que suele reservarse para Haití. No sólo es el país más pobre del hemisferio occidental, sino que ahora es también el único de ese hemisferio que no ha sido capaz de aplicar una sola inyección de Covid-19 a su población.

Es fácil culpar al Estado de disfunción crónica de Haití por su falta de campaña de vacunación. Eso es indiscutiblemente un factor, pero no es toda la historia.

Aun así, los datos de la época de la pandemia en Haití son bastante sombríos. A finales de junio, la República Dominicana, que comparte la isla de La Española con Haití, había administrado 69,9 dosis de Covid-19 por cada 100 personas. Si se desplaza el cursor del ordenador a la vecina Haití en el mapa de vacunación que mantiene Our World in Data, un proyecto de la Universidad de Oxford que hace un seguimiento del despliegue mundial, la cruda realidad se pone de manifiesto. "No hay datos" para Haití, dice.

En cambio, hay datos de pandemia de otro tipo. Entre el 3 de enero de 2020 y el 29 de junio de 2021, se han registrado 18.341 casos confirmados de Covid-19 y 415 muertes en Haití, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La cifra es menor que en la República Dominicana, que tuvo 323.650 casos confirmados y 3.801 muertes, pero eso se debe a una ventaja demográfica más que a cualquier política estratégica o competencia mostrada por el gobierno de Haití. Más de la mitad de los 11 millones de habitantes de Haití son menores de 25 años, una realidad afortunada cuando se trata de una enfermedad cuyo número de muertos en todo el mundo ha afectado sobre todo a personas mayores de 40 años.

Pero hay pruebas anecdóticas de que el número de casos está aumentando, a falta de intentos de vacunar a la población de Haití. Un médico de un hospital de Cabo Haitiano, en el norte del país, afirma que está viendo entre 15 y 20 casos diarios. El controvertido referéndum sobre la Constitución de Haití, previsto para el 27 de junio, tuvo que ser aplazado, al menos en parte, porque las autoridades se vieron obligadas a declarar una nueva emergencia sanitaria.

La representante especial del Secretario General de la ONU para Haití, Helen La Lime, declaró recientemente al Consejo de Seguridad su preocupación por el empeoramiento de las condiciones debido al aumento de los casos de coronavirus y a la "polarización cada vez mayor de la política haitiana".