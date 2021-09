Un informe sobre derechos humanos durante el golpe de 2019 en Bolivia pone en evidencia el papel de la OEA

En el momento de la destitución de Abrão, el entonces presidente de la CIDH, Joel Hernández, advirtió que la destitución de Abrão podría tener una motivación política. Hernández se refirió específicamente a las fuertes presiones contra Abrão por parte de varios gobiernos de derechas a los que Abrão había acusado de cometer graves violaciones de los derechos humanos: Chile, Argentina, Colombia, Paraguay y, no menos importante, el país de origen de Abrão, Brasil.

También es probable que la denuncia de Abrão del historial de derechos humanos del gobierno de Áñez en Bolivia en 2019, y sus críticas a la violenta represión de las protestas en Ecuador ese mismo año, lo convirtieran en objetivo de esos gobiernos también. Todos estos gobiernos, así como la administración Trump -que apoyó incondicionalmente al gobierno de Áñez- habían sido fuertes aliados de Luis Almagro. Con la excepción de Argentina, donde un nuevo gobierno entró en funciones en diciembre de 2019, todos ellos votaron por la reelección de Almagro como secretario general de la OEA en 2020.

En marcado contraste con la denuncia de Abrão de los abusos del gobierno de Áñez, Almagro desempeñó un papel clave en el apoyo a su gobierno de facto en 2019 y 2020. Ignoró las denuncias de atroces violaciones de los derechos humanos y se negó a calificar de golpe de Estado la llegada de Áñez al poder. Pero siguiendo su característico oportunismo descarado, Almagro reaccionó al lanzamiento del informe del GIEI tuiteando: "Hemos tomado nota de la publicación del informe del GIEI sobre Bolivia. Si bien habrá que seguir analizándolo en los próximos días, creemos que contiene elementos importantes que deben ser remitidos a la Corte Penal Internacional (CPI) y a la Corte Internacional de Justicia (CIJ).”

Si Almagro ha dado un giro de 180 grados en su apoyo a Áñez y sus colaboradores, su persistencia en la narrativa del fraude en las elecciones bolivianas de 2019 ha perdurado. Numerosos estudios académicos llevados a cabo por elCenterforEconomic andPolicyResearch, y por académicos del MIT, la Universidad de Pensilvania y la Universidad de Tulane -publicados finalmente en The Washington Post y The New York Times, respectivamente- demuestran claramente que las principales afirmaciones de la OEA sobre las elecciones bolivianas de 2019 son infundadas.

Almagro se ha negado a aceptar estas conclusiones o a permitir una investigación independiente de las acusaciones de la OEA, como han solicitado países como México. La OEA también se ha negado a responder a las preguntas sobre sus conclusiones erróneas formuladas por miembros del Congreso de Estados Unidos. En julio, la Cámara de Representantes de Estados Unidos intensificó su presión votando a favor de una medida que ordena al Departamento de Estado que investigue el papel de la OEA en el golpe. Pero Almagro está tratando desesperadamente de mantener el asunto en secreto. Cualquier admisión de que la OEA se equivocó, y de que incluso mintió, conduciría muy probablemente a su dimisión y a un final oprobioso de su carrera política.

En la reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA del 25 de agosto, convocada por Bolivia, el ministro de Asuntos Exteriores y el ministro de Justicia de este país se unieron a los representantes de Argentina y México para denunciar el papel de la OEA en la crisis política boliviana de 2019 y pedir que Almagro rinda cuentas.