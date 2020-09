Juicios políticos y vetos electorales en la batalla por la democracia en Ecuador

El presidente ecuatoriano Lenín Moreno y sus aliados han hecho todo lo posible para evitar que el ex presidente Rafael Correa y su movimiento político regresen al poder. Para lograr este objetivo, el gobierno actual ha perseguido a los opositores y ha prohibido a los candidatos postularse. El autoritarismo de Moreno, hasta ahora, ha pasado desapercibido internacionalmente. Con las elecciones programadas para febrero de 2021, es crucial que la comunidad internacional esté atenta a los persistentes intentos del gobierno ecuatoriano de pervertir el curso de la democracia.

La principal estrategia del gobierno de Moreno ha sido intentar impedir que el propio Correa sea candidato en las elecciones de febrero de 2021. El legado de Correa de reducir la pobreza y la desigualdad en el contexto de alto crecimiento económico durante sus 10 años como presidente (2007-2017) significa que él y el movimiento político que creó aún gozan de un amplio apoyo popular y representan la mayor amenaza para el nuevo pacto de élite que Moreno ha consolidado con esmero. Moreno había sido elegido inicialmente sobre una plataforma de continuidad con la "Revolución Ciudadana" de Correa. Una vez en el poder, sin embargo, Moreno asombró a Ecuador y al mundo al orquestar un dramático cambio de sentido político, que pronto prometió tomar medidas enérgicas contra el correísmo y deshacer 10 años de las políticas sociales y económicas de Correa.

En febrero de 2018, después de meses de implacable y fuertemente orquestado ataque mediático contra el legado del expresidente, Moreno organizó y ganó un referéndum para introducir límites al mandato. En un año, la popularidad de Moreno cayó en caída libre; disminuyendo en más del 50%, y continua disminuyendo a partir de entonces. Pero en la pequeña ventana de oportunidad que le brindó su luna de miel política, el proyecto político de Moreno pudo cumplir su propósito primordial: impedir que Correa se postulara para presidente de una vez por todas.

En junio de 2020, Correa anunció su intención de postularse para vicepresidente en las próximas elecciones. La presencia de Correa en la boleta electoral sin duda impulsaría el potencial electoral de su movimiento en las urnas y representaría una clara amenaza para Moreno y su alianza conservadora. Previendo esto, Moreno ya había resuelto que su opción más segura sería desterrar a Correa de la política ecuatoriana para siempre. La única forma de asegurar esto era a través de una forma claramente agresiva de judicialización de la política o "lawfare", inspirada en los ataques judiciales contra adversarios políticos en otras partes de América Latina, como en el caso contra el ex presidente Lula da Silva en Brasil. Para llevar a cabo su plan, Moreno necesitaba un control estricto sobre el sistema de justicia, lo que logró deslizando una propuesta al referéndum de 2018 otorgándole poderes extraordinarios sobre el poder judicial. El referéndum le permitió a Moreno nombrar anti-correístas acérrimos y de confianza al frente de las instituciones autónomas. Una vez controlados el Consejo de la Judicatura, el Tribunal Constitucional, el Fiscal General y la Contraloría General, pudo desatar todas estas instituciones contra sus enemigos correístas.

High-Level Policy Statements. Lenin Moreno. | ©ITU/I.Wood

Actualmente hay hasta 25 investigaciones penales en curso contra Correa. Por un tiempo, el principal caso contra Correa fue por presuntamente ordenar el secuestro fallido en 2012, en Colombia, de Fernando Balda, un fugitivo poco conocido de la justicia ecuatoriana vinculado a redes criminales, la extrema derecha y expresidente colombiano Álvaro Uribe. Este caso le otorgó a Correa una orden de prisión preventiva, suficiente para que se le prohibiera regresar a Ecuador. Este fallo brindó un gran alivio temporal a Moreno y sus aliados. Pero en agosto de 2020, el testigo principal del caso, un sargento de policía ecuatoriano que había sido fundamental en las acusaciones contra Correa, buscó refugio en Argentina donde anunció que lo habían amenazado con una pena de nueve años de cárcel si se negaba a testificar contra Correa.

Afortunadamente para Moreno, otra investigación criminal contra Correa, esta vez por cargos de corrupción, le había dado al régimen el resultado tan esperado. En abril de 2020, Correa fue sentenciado a ocho años de prisión y fue destituido de sus derechos políticos durante 25 años.

El caso de la fiscalía contra Correa se ha basado principalmente en el testimonio de Pamela Martínez, una exasesora de Correa, quien afirma haber aceptado dinero de empresarios en 2013 y 2014 con el conocimiento de Correa. Surgió un cuaderno en el que Martínez detalla las sumas de dinero que dice haber recibido. El cuaderno está escrito en presente, pero pronto se reveló que se imprimió físicamente en 2018, unos cuatro años después de que ocurrieran los supuestos hechos. Martínez afirma ahora que escribió el contenido del cuaderno “por impulso”, en un vuelo de 45 minutos de Quito a Guayaquil en 2018. Es así, de memoria, que Martínez alega haber incluido entradas como: “Hoy recibí a Alexis Mera en mi oficina ( …) He pedido una reunión con el presidente para contarle la solicitud de Alexis ”; y “el vicepresidente me dice que reciba el sobre y se lo entregue INMEDIATAMENTE…”; con la palabra "entregado" garabateada en diagonal, como si se verificara la tarea una vez realizada. Su contabilidad precisa de los fondos recibidos es también un tributo a la impresionante capacidad de Martínez para recordar, cuatro años después, el centavo exacto. Una entrada es para “13,306.88” dólares estadounidenses.

Sin embargo, el tribunal admitió el cuaderno como pieza clave de prueba. Correa fue declarado culpable - en ausencia de una implicación demostrable con los presuntos delitos - de “influencia psíquica”sobre un grupo de funcionarios públicos para cometer actos de corrupción.

Los abogados de Correa apelaron la sentencia. Por un tiempo, el gobierno temió que el recurso de Correa no se agotara para el 17 de septiembre, día en que los partidos pueden comenzar a inscribir a sus candidatos para las elecciones de febrero de 2021; los candidatos gozan de inmunidad procesal hasta después de las elecciones. Para impedir que Correa se postule, el proceso de apelaciones, que normalmente puede prolongarse durante meses, tendría que acelerarse significativamente. Pero incluso en el contexto de una pandemia que ha obligado al poder judicial ecuatoriano a cerrar virtualmente y posponer todas las audiencias no urgentes, la apelación de Correa pronto rompió récords de conveniencia. Si bien se necesitaron cuatro años para que la apelación del ex presidente ecuatoriano Jamil Mahuad fuera escuchada en un tribunal de casación, transcurrieron apenas 17 días entre la apelación de Correa, la audiencia de casación y la entrega del fallo final por escrito. Estos jueces, todos nombrados durante la intervención de Moreno del poder judicial, como era de esperar, confirmaron el veredicto de abril.