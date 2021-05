Laura Quintana: “El gobierno colombiano ha sido sordo, no escucha, desprecia a la gente”

No existen los padecimientos perpetuos, salvo en aquellos que acepten para siempre su condición. Los colombianos se rebelan a esa pretensión. Existen dos visiones de país que, por el momento, parecen irreconciliables. La una la representa las palabras de una senadora oficialista (Paloma Valencia) que pide “una acción militar contundente y sostenida para restablecer el orden social”. La otra mirada es un senador de la oposición (Jorge Enrique Robledo), que dice que “el Paro Nacional debe adelantarse atendiendo las necesidades del conjunto de los colombianos”.

Nuestra entrevistada, Laura Quintana, se presenta ella misma: “Soy filósofa de la Universidad de los Andes e hice mi maestría y doctorado, también en filosofía, en la Universidad Nacional de Colombia. Mis trabajos más recientes están encaminados a comprender las afectividades políticas. Es decir, los “estados emocionales” de la colectividad. Me he concentrado en la rabia y el resentimiento, pues me interesa distinguir estos dos afectos, comprender en qué casos son destructivos y en qué casos no lo son, y cómo cada uno mueve a la acción política”.

José Zepeda: Profesora, ¿no le parece que hay que estar demasiado desesperado para salir a protestar a las calles corriendo el riesgo de morir por una bala o por el contagio del coronavirus?

Laura Quintana: Sin duda. La gente siente una gran desesperación porque, en términos generales, aunque es un paro muy polifónico, la población está agotada de un orden social cada vez más excluyente y de un crecimiento de la pobreza. Con el 42% de pobreza, Colombia hoy presenta una elevadísima precarización, acentuada por la pandemia. Sobre todo los jóvenes, están cansados de sentirse invisibilizados, que no se cuente con ellos y de sentir que no tienen futuro. De hecho, ya en las protestas de 2019 proclamaban, como ahora: “se nos ha quitado tanto, que también se nos quitó el miedo”.

Las personas que se congregan, aunque responden a intereses, exigencias y expectativas muy diferentes, están determinadas por el deseo de ser contados, de tener futuro, porque realmente lo que se ha producido es una cierta desposesión del mañana.

JZ: Este incendio tiene origen en numerosas llamaradas y de ahí que haya más de 100 reivindicaciones de carácter social. A pesar de ello, quisiera rescatar una que me parecen esencial: la situación económica. En las últimas décadas, en Colombia la estabilidad económica ha venido aparejada con ocupar el segundo lugar de la región con una distribución de la riqueza más injusta, y es el octavo país del mundo con este defecto. La pandemia ha venido agravar la situación.

LQ: Se ha agravado por unos programas neoliberales que han sido privatizadores, desmantelado políticas sociales, impedido programas para promover los derechos sociales, y han favorecido sobre todo a los grandes capitales.