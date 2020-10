Las mujeres en la iglesia católica: un asunto no resuelto

¿Qué pasó? En el Sínodo de los Obispos, que piensan como hombres de Iglesia, se preguntaban, “Pero ¿qué es lo que piden las mujeres? Pero si lo que están haciendo, ¿qué es finalmente lo que quieren? Es absurdo.”

Yo digo que no hicieron suficiente ruido teológico. Lo digo porque me lo documentaron mis amigos que estaban ahí en el Sínodo. Me dijeron, les faltó ruido. Se quedaron felices con solo participar. Y es cierto, por favor, estar dentro de un Sínodo de obispos es ya bastante logro para unas mujeres.

Por otra parte, era un momento en que estaban presentes los enemigos de Papa Francisco, porque hay un grupo que lo ataca con todas las armas. Lo llaman hereje. No solamente dentro de la Iglesia, desde fuera hay quienes lo consideran un tipo peligroso. El gobernador de New Hampshire en días pasados lo llamó: “ese socialista argentino” Es la manera como se lo ve, sobre todo desde Estados Unidos. Hay un grupo que criticaba al Papa, sobre todo porque decían que cómo era posible que objetos provenientes del paganismo estuvieran dentro del Vaticano y dentro de la Basílica de San Pedro. Aludían a los representantes del mundo Amazónico y sus indumentarias étnicas. Les parecía que eran disfraces indebidos. El caso es que había muchos otros disfrazados. Finalmente, todo el aparato litúrgico tiene unos atuendos que, no nos digamos mentiras, son también disfraces.

Se llegó tanto que inclusive se robaron una estatua de la Pachamama y la tiraron al Tíber. Fue una manera de desacralizar y ofender.

Creo que todo ello fue un ambiente que puso al Papa en prevención. Aunque el documento final que elaboraron los obispos durante el Sínodo más o menos decía, démosles algún reconocimiento a los ministerios femeninos, pero jamás la ordenación.

Durante el Sínodo y en los espacios del chismorreo en los alrededores, muchos de los obispos brasileros estaban claramente a favor de la ordenación de mujeres, pero se les atemorizó y el Papa no podía dar un paso más adelante.

JZ: Decía que había dos cosas finales sobre este primer capítulo. La segunda tiene que ver con Jesucristo. Yo sé, y me parece legítimo que cada sector, que cada estudioso recurra a aquellos elementos más favorables para defender su posición. Creo que es un rasgo humano. Más allá de eso ¿realmente Jesucristo tenía una relación particular con las mujeres por el solo hecho de que son las mujeres las que lo vieron primero resucitado?

IC: Usted lo ha dicho. Digamos que entre las muchas rupturas que el hombre Jesús de Nazaret hace con su entorno está el haber permitido que las mujeres fueran discípulas, cosa que no era permitido en el mundo de los maestros de la ley. Él es un maestro de la ley que interpreta y enseña durante el período en que las mujeres no se podían sentar a los pies de un rabino y lo hicieron a los pies de Jesús.

Número uno. Número dos: Jesús rompe con muchas de las prácticas del mundo judío. Por ejemplo, las prácticas de pureza ritual prohibían que un hombre se dejase tocar por una mujer y a Jesús lo toca una mujer. No podían entrar a la casa de un extranjero. Y Jesús va a la casa de un extranjero. No podían trabajar el sábado y Jesús dice, el hombre no se hizo para la ley, sino la ley se hizo para el hombre. El Evangelio muestra ese debate que se da entre los defensores de la ley judía y Jesús, que los contradice.

Es muy llamativo que, en la mañana de la resurrección, cumpliendo con un rito que era propio de las mujeres, embalsamar a un cadáver y que no lo hayan podido hacer en su momento. Ellas se fueron al sepulcro y no lo encontraron. Hay varios relatos que son en realidad confesiones de fe para decir que Jesús resucitó y que vive en una realidad diferente, que es la vida del Resucitado.

Los discípulos estaban escondidos, muertos del miedo, porque si al Maestro lo habían matado, ellos seguían después. Las mujeres, en cambio, no tuvieron miedo. Pero resulta que el capítulo se transforma en una historia de misoginia de los padres de la Iglesia. La manera como ellos se expresan de las mujeres es aterradora, se las culpa a todas como la personificación de Eva, que es la causante de todos los males.

Sí, llama mucho la atención que ese hecho fundacional se oscurezca y a María Magdalena le van a armar una historia que la convierte en una prostituta. Juntan varios relatos del Evangelio y la convierten en la prostituta arrepentida. Y la iconografía la exhibe con llagas y prácticamente desnuda. Son dos personajes diferentes de la tradición ¿Para qué? No nos digamos mentiras, para ocultar el hecho principal. No creo que lo hicieran por maldad. Es la mentalidad la que estaba ahí de por medio, en la que los hombres fueron educados y las mujeres contribuyeron a esa educación, obviamente, que impedía ver estos hechos aislados, que son fundamentales y fundacionales.

La palabra apóstol significa enviado, los doce fueron enviados. Pero María Magdalena también fue enviada, la primera enviada a contar la buena nueva. Por eso recientemente se ha empezado a hablar de ella en un proceso que busca devolverle la honra, en reconocerla como la primera apóstol.

¿Qué pasa? Las mujeres ocupaban un lugar de inferioridad con respecto a los hombres. Pero resulta que ha habido un cambio. Juan XXIII hablaba de los signos de los tiempos. Esta nueva presencia de las mujeres en la sociedad, codo a codo, hombro a hombro, construyendo la sociedad y ejerciendo en todo por todas partes. No únicamente cargos de segundonas de servicio.

Yo entiendo que cuesta trabajo estos cambios, porque las mutaciones de mentalidad son muy difíciles. Suponen una conversión, una transformación cultural. Pero de ahí a decir, como lo deja abierto la palabra de Pablo y luego Juan Pablo lo repita, que es sabia decisión del Creador del universo excluir a las mujeres, es desconocer que los hechos se producen alrededor de contextos históricos. Es simplemente desconocer la historia.

JZ: Le hago la próxima pregunta porque usted es una teóloga latinoamericana. Entonces, estoy pensando en Puebla y Medellín, en la opción preferencial por los pobres, que son los que más están padeciendo la pandemia de la Covid-19. ¿Qué tiene que decir la fe en estos momentos a esa gente?

IC: Creo que no es tanto decir, sino hacer. Es acompañar el dolor por las pérdidas de los seres queridos. Un acompañar solidario para ayudar a satisfacer las necesidades que padecen. Atravesamos un momento muy doloroso, muy duro, que afecta al bolsillo, al diario vivir de muchas familias.

Me parece que no nos podemos quedar simplemente en el cuidado personal, sino apoyar la satisfacción de las necesidades básicas. Hay algo que a mí me ha llamado mucho la atención, sobre todo al principio de la pandemia, en el momento del comienzo del confinamiento. Cuando nos cogió de imprevisto este virus mortal. Lo recuerdo como un proceso para ir entendiendo lo que estaba pasando. Me llamó mucho la atención la invitación de cuídese usted, para cuidar luego a los demás. Eso es puro evangelio. El Evangelio es poner al otro en primer lugar antes que a mí. Obviamente me cuido yo, pero sobre todo cuido a los demás y lo hago por mi responsabilidad. De modo que ahí hay un acto de fe.

Creo que es prioritario para quienes creemos la invitación de Jesús a reconocer su presencia en los que están al borde del camino y en este caso son los pobres.

JZ: Es ampliamente conocida la crisis de la Iglesia, gravísima en Europa menos en América Latina, pero está allí. ¿Qué debemos hacer para superarla?

IC: Primero, que la Iglesia es la mediación entre la propuesta de Jesús y las circunstancias personales del aquí y del ahora. Creo firmemente en el anuncio que hizo Jesús de que no nos dejaría huérfanos, que el Espíritu estaría presente y acompañándonos. A pesar de tantas calamidades uno dice, pero ¿cómo ha podido superar la Iglesia estos capítulos borrascosos de su historia? Hay crisis porque creo que hay un proceso de cambio, de transformación. Creo en el Papa Francisco y profundamente en su voluntad de introducir cambios que son difíciles de conseguir. Él está en la cúpula del poder de esta iglesia, rodeado también de personas a quienes les cuesta trabajo aceptar las transformaciones. El Papa habla de la conversión eclesial, es decir, no quiere quedarse solo con un cambio en la Iglesia, que tiene que modificar las estructuras, también aspira a un compromiso mayor con aquellos que necesitan nuestra solidaridad.

JZ: Tengo la certeza de que no sólo es la jerarquía la que mira con desdén la labor de las teólogas. También lo hace una parte significativa, no todos, por cierto, pero de los pares, de los teólogos que miran con recelo, hasta el día de hoy, la labor, el pensamiento, las reflexiones de las teólogas. ¿Es posible, si no prever, auspiciar un futuro distinto?

IC: Es que les cuesta mucho trabajo aceptar una mujer como dialogante cuando han estado acostumbrados a ser lo que suele llamarse la iglesia enseñante y la iglesia obediente de la verdad. Entonces que podamos hablar de igual a igual los altera. No están preparados para eso. Ahora no solamente hay temores, recelos, inclusive rechazo entre los teólogos, sino entre las teólogas, porque hay algunas que sienten que las cosas están bien así, que para qué hay que cambiarlas. Y los cambios solamente se producen cuando uno reconoce que las cosas como están no están bien.