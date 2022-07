Ser negro en Brasil

Las categorías censales o de "color de la raza" en Brasil abarcan supuestamente tonos de piel que van desde los muy claros a los muy oscuros (a grandes rasgos, desde el branco (blanco), el pardo (marrón) y el preto (negro), hasta el indígena (nativo), (sea cual sea ese color), de manera que casi el 99% de la población es "blanca", "morena" y "negra" (en ese orden, por supuesto), y el censo utiliza los términos "color" y "raza" indistintamente.

Naturalmente, hay otros factores en juego, como la edad, el género, la región y el estatus socioeconómico, de modo que una persona de piel clara con un trabajo bien pagado puede ser considerada branco, pero los pretos rara vez escapan al estatus que se les marca -desde el momento de la concepción- como color de piel. En categorías como los ingresos, el nivel de estudios, la ocupación y el estatus socioeconómico que suelen explorar los investigadores, estas categorías de raza y color ya están integradas en los resultados.

El color también cambia de región a región, de norte a sur. Una persona etiquetada como pardo en Salvador, Bahía (noroeste), podría ser preto en Curitiba, Paraná (sureste). Es más difícil ser branco en Rio Grande do Sul que en Sergipe. Como siempre, el color de la piel es una categoría analítica idiota y poco útil, pero que sirve para mantener a la gente en su sitio.

Y es incluso más complicado que eso. En Brasil, el racismo suele entenderse en sentido estricto como anti-negro. Pero los prejuicios y el odio hacia los pueblos indígenas (unos 900.000 en unos 300 grupos étnicos) no se consideran motivados por la raza, sino, al parecer, por otro tipo de hostilidad.

Así, cuando Lula presentó la Secretaría de Promoción de la Igualdad Racial durante su último mandato, ésta se centró en los "afrodescendientes" e ignoró a los pueblos indígenas y también a los asiáticos, especialmente a los chinos (250.000) y a los japoneses (2,1 millones, la mayor población japonesa fuera de Japón), que también sufren el racismo, al igual que los inmigrantes de países como Bolivia y Venezuela.

La lógica de esta forma de definir el racismo hace que algunos grupos sean ignorados y otros queden exentos. Así, por ejemplo, las denuncias de antisemitismo son escasas y los judíos (unos 120.000) llevan una vida religiosa abierta y están bien integrados en todas las esferas de la sociedad brasileña.

Después de los horrores del nazismo, la UNESCO publicó un documento titulado "La cuestión racial", redactado por un comité de expertos blancos, entre los que se encontraba Claude Lévi-Strauss, y revisado por el antropólogo Ashley Montagu después de las críticas expresadas por otros expertos, entre los que se encontraban Julian Huxley, Gunnar Myrdal y Joseph Needham (y ninguna mujer a la vista).

El informe enturbió aún más las aguas cuando la versión modificada, cambiando el grupo étnico por la raza, llegó a la ofuscadora conclusión de que "sería mejor, al hablar de razas humanas, dejar de lado el término 'raza' y hablar de grupos étnicos", reservando raza "para la clasificación antropológica de grupos que muestran combinaciones definidas de rasgos físicos (incluidos los fisiológicos) en proporciones características". Y declaraba que Brasil tenía una "situación ejemplar" en cuanto a las relaciones raciales, y que esta "armonía" debía ser explorada en futuras investigaciones.

En realidad, esa "armonía" no estaba tan lejos de lo que el sociólogo Gilberto Freyre fantaseaba en su libro Casa-Grande e Senzala (1933). Era "una casi maravilla de acomodación: del esclavo al amo, del negro al blanco, del hijo al padre, de la mujer al marido".

El resultado involuntario fue que el documento de la UNESCO suscitó grandes dudas sobre la supuesta "democracia racial" de Brasil y, finalmente, con el influyente estudio de Nelson do Valle Silva (1985), "Actualización del coste de no ser blanco en Brasil", el efecto posterior fue una dicotomización blanco-negro con pardos y pretos en una única categoría negra, y brancos en otra. Las tres primeras divisiones del sistema censal oficial fueron denunciadas como un ataque a la "conciencia negra", mientras que la parte indígena fue más o menos ignorada.

En los años 90, el gobierno instaba a la población no blanca a identificarse como negra, sobre la base de la ascendencia africana y (supuestamente) con independencia del color de la piel. Negro no es lo mismo que pardo o preto y, desde luego, no es un término de no-blancura que represente a un determinado grupo social racializado.