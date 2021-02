¿Qué puede enseñarnos Portugal sobre la extrema derecha?

Es gracias a este contexto que la gente empieza a buscar respuestas con cualquier voz que ataque al sistema. Hoy, los populistas y la extrema derecha desempeñan ese papel en exclusividad. Estos movimientos son los únicos que tienen el valor de criticar la “democracia” y el sistema. Mientras tanto, la aceptación de la democracia liberal por parte de los movimientos sociales y las fuerzas progresistas, hace que estos movimientos sean meramente reactivos frente a la amenaza democrática.

Este artículo, sin embargo, busca ir más allá de simplemente explicar el problema. Busca preguntar, y porqué no, responder. Y la pregunta fundamental es: ¿vivimos en democracia?

El aclamado politólogo Robert Dahl da una respuesta abrumadora: no, vivimos en una poliarquía (gobierno de muchos). En esta visión, el modelo “democrático liberal” tiene aspectos democráticos, pero no es la versión final de la democracia. El gobierno de todos, para todos, es todavía algo por lograr.

Dahl desarrolla una serie de aspectos que serían necesarios para que exista un sistema verdaderamente democrático. En este análisis, por razones prácticas, no profundizaremos en estos aspectos. La mera cuestión conceptual es lo que nos interesa. La idea de poliarquía nunca ha llegado a las masas, incluso si está muy extendida en la academia. Al llevar este concepto al debate político, la democracia puede volver a ser un objetivo a alcanzar y no una realidad.

Evidentemente, se deben realizar una pluralidad de acciones para evitar el avance de fuerzas antidemocráticas. El cambio conceptual y psicológico debe ser el primero. Los movimientos sociales deben tener nuevamente la alternativa de mirar el sistema que existe y decir que la democracia liberal no es su objetivo final. Si no se produce un cambio retórico, los movimientos democráticos seguirán defendiendo lo indefendible: una democracia que no es completa.

El caso portugués muestra que la gente está cansada del sistema político y económico, que parece incapaz de abrir perspectivas para quienes no sienten la caricia de la “mano invisible” del mercado. Diferenciar la poliarquía liberal de la democracia plena es solo el primer paso para liberar a los movimientos progresistas de sus cadenas, para que puedan crear una alternativa a la extrema derecha que sea proactiva y no meramente reactiva.