Proceso constitucional en Chile: ¿cuánta desigualdad es compatible con la democracia sin que estalle Chile?

La presencia de los senadores designados, que los elegía una combinación de militares y civiles en el Consejo de Seguridad Nacional, (y algunos lo eran por derecho propio, como Augusto Pinochet, que fue senador vitalicio hasta su detención en Londres), alteraba antidemocráticamente la composición en el congreso nacional.

La gente se olvida de que en los últimos 30 años hemos vivido en una democracia semisoberana. No se puede entender el proceso constitucional chileno actual sin recordar que cada cambio constitucional, cada palabra de las reformas, ha sido posible en la exacta medida en que los partidos herederos de la dictadura lo han querido.

¿Cómo extrañarse que ahora, muchos de ellos, los que no se han renovado, estén, literalmente, desesperados?

Aquí debemos enfáticos. La gran noticia del año pasado fue que, el presidente del partido Renovación Nacional en ese momento, Mario Desbordes, que ahora es ministro de Defensa, rompió con la concepción del pasado. No habríamos tenido este proceso constituyente si Desbordes no se lanza con todo y dice: yo represento a una nueva generación. Él pertenece a las capas medias bajas, fue carabinero, estudió derecho por las noches. O sea, es una persona que no viene del riñón de la oligarquía tradicional, digamos, ni de la alianza entre empresariado y dictadura militar.

JZ: Si esto es así, como usted lo explica, tiene una consecuencia muy grave. Aquella derecha que no se ha renovado, que sigue pensando igual que siempre, elude, en su campaña electoral por el rechazo a la nueva constitución, plantear el tema de fondo: lo que pasa es que nosotros lo que no queremos es que nos cambien el alma de nuestra constitución.

JC: Totalmente. Su única estrategia es decir: ¿para qué vamos a enfrascarnos en un proceso de dos años cuando la Constitución no tiene nada que ver con las necesidades reales de la gente?

Los que estamos por la aprobación postulamos todo lo contrario. La Constitución está plagada de elementos que no son sólo históricamente hostiles a la democracia. Ahí están las leyes que regulan, por ejemplo, la educación. La enseñanza, para reformarla, requiere, no un quórum normal de ley simple, sino que cuatro séptimos diputados en ejercicio. Que es lo que muchos países requieren para cambiar la Constitución.

Les recuerdo a los chilenos que si quisiéramos un modelo de salud que no sea segregado, debemos pensar que el 18 por ciento en Chile está las ISAPRES (Instituciones de Salud Previsional). De hecho, ese 18 % constituye el 40 por ciento del total del gasto en salud, y el 82 restante el 60%. La calidad de la salud es muy deficiente. Si uno quisiera avanzar hacia un sistema más integrado como el británico, servicio único, The National Service, sería inconstitucional en Chile.

Lo mismo con la negociación colectiva. El gobierno de Bachelet II fue el primer gobierno de la Concertación que realmente amenazó con echar abajo algunas de las premisas fundamentales del modelo económico. El pilar fundamental del modelo económico se establece en un lema: soluciones privadas para problemas públicos; pero, bajo el régimen de lo privado con lucro.

No es sólo soluciones privadas para problemas públicos, como se hace en Holanda, por ejemplo, en educación, donde hay colegios privados como Montessori. Pero que no se pueden lucrar. No es el mismo criterio del supermercado, en donde el lucro es la definición del negocio. En Chile se lucran hasta con la administración de las cárceles, porque éstas se habían privatizado.

El transporte público en Chile es privado. Obligar a una empresa privada que tiene fines de lucro a que haga lo que se requiere para garantizar el trasporte público produjo el desastre del Transantiago, crisis que solventó en buena medida el metro que, por casualidad, sigue siendo público. Estados Unidos, que tiene un sistema de transporte público, resulta que es socialista comparado con Chile.

Otro ejemplo constitucional. El artículo 19, número 16, establece que el derecho a la negociación colectiva es con la empresa, no dice simplemente negociación colectiva. Lo que se pretendía es evitar que se declarase inconstitucional la ley del plan laboral del hermano de Sebastián, José Piñera, que prohíbe la negociación por rama de actividad como existe en algunas democracias del norte europeo.

La protección del consumidor. El SERNAC, Servicio Nacional del Consumidor, es un organismo muy débil. Bachelet quería darle dientes para reducir los abusos que son particularmente ominosos en un país en donde la electricidad, el agua, son monopolios naturales que están en manos de privadas con fines de lucro. No estamos aquí frente al caso de alguien que abusa del consumidor cuando este compra zapatos y le venden un calzado mal hecho. Nos referimos a las utilities, los servicios públicos básicos; las cuentas de todos los meses de recursos que estoy obligado a consumir. Estoy prisionero porque no me puedo cambiar de proveedor de agua o de electricidad. Cuando Bachelet quiso modificar el sistema, la aspiración se declaró inconstitucional.

JZ: Erasmo decía que las constituciones no debían ser muy largas, que debían contener pocas cosas, lo fundamental, y para el resto estaban las leyes. Que la Constitución debería ser un cuerpo lo suficientemente breve para que todo ciudadano pudiera leerlo y entenderlo.

JC: Yo comparto eso, sobre todo porque el riesgo que podría tener un proceso constituyente donde, por ejemplo, el centro izquierda tuviera los dos tercios fácilmente y escribiera una Constitución a su gusto. Sería una consecuencia democrática, por supuesto no impuesta por la bota militar, pero en el fondo se trataría de una Constitución que trataría de bloquear presupuestos socialdemócratas, así como se bloquearon presupuestos neoliberales en la de Pinochet.