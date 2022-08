¿Puede una constitución cambiar la realidad?

El "nunca más" formulado tras la Segunda Guerra Mundial ante los horrores de la guerra y el totalitarismo pudo afirmarse gracias a la invención de la rigidez constitucional: es decir, el principio de que la Constitución es un conjunto de normas de grado superior a cualquier otra fuente, de modo que una ley que se opone a ella, aunque sea posterior a ella, no sólo es incapaz de cambiar o derogar la Constitución, sino que ella misma es la que aprueba o se invalida mediante una jurisdicción específica instituida para esa finalidad, el Tribunal Constitucional. Sin la rigidez que garantiza la función de control de las leyes encomendada a la jurisdicción constitucional, nuestros derechos, en lugar de ser un límite para las mayorías, volverían a estar constantemente expuestos a perjuicios.

JZ: Recuerdo aquí, porque es relevante para el caso chileno la tensión entre el Estado constitucional de derecho y el nuevo Estado social. Efectivamente se trata de una diferencia profunda entre las estructuras legales y las estructuras reales de la organización estatal: diferencias en los procedimientos, en la actividad administrativa, cada vez menos vinculada a criterios y contenidos normativos y marcada por modelos de intervención tecnocrática, discrecionales; que se desplazan de los órganos constitucionales hacia centros más o menos ocultos del aparato burocrático, ajenos a los controles parlamentarios y jurisdiccionales. Este peligro ¿lo corre también el proyecto constitucional chileno?

LF: Los derechos sociales no son menos fundamentales ni menos vinculantes que los derechos de libertad. La diferencia es que mientras los derechos de libertad exigen un paso atrás del Estado, vale decir, la prohibición de limitar su ejercicio, los derechos sociales requieren un paso adelante, es decir, la obligación de la esfera pública de satisfacerlos. Y esto, por el costo de las prestaciones sociales para aplicar derechos como la salud o la educación, que conllevan políticas fiscales de distribución de la riqueza que no exigen las garantías de los derechos de libertad.

Además, no estoy de acuerdo con la tesis expresada en su pregunta según la cual la satisfacción de los derechos sociales implicaría inevitablemente una mayor discrecionalidad que la exigida por la garantía de los derechos de libertad. Esta tesis es cierta cuando se refiere al actual estado de bienestar burocrático, en el que las garantías de los derechos están encomendadas a órganos administrativos dependientes del poder ejecutivo. Esto es resultado de la división tripartita de poderes de Montesquieu, formulada a mediados del siglo XVIII, cuando no existían derechos sociales ni instituciones de garantía como la escuela y la salud pública. Al no poder ubicarse dentro del poder judicial o legislativo, estas instituciones han sido puestas bajo la autoridad del poder ejecutivo. Pero se trata de instituciones primarias de garantía que deberían gozar de la misma independencia que las instituciones judiciales o secundarias de garantía.

Todo esto es cierto, incluso más que a nivel estatal, en el ámbito internacional, en donde las instituciones más importantes y necesarias -mucho más que las funciones de gobierno, que, siendo legitimadas por la representación política, deben seguir siendo, en la medida de lo posible, la responsabilidad de los estados nacionales- son precisamente instituciones garantes de los derechos humanos, la paz y los bienes comunes de la naturaleza. Eso es lo que prevé el proyecto de Constitución de la Tierra, en el que se proponen diez instituciones globales de garantía, la creación de un Estado planetario de propiedad para proteger la naturaleza y la prohibición de las armas.

JZ: Cuando se enfrentan dos concepciones polarizadas política y socialmente se dice que lo que se busca es “la cuadratura del círculo”. Es decir, una aporía (algo que expresa o que contiene un imposible de orden racional) ¿Cómo dejar contenta a la mayoría ante un dilema constitucional como este?

LF: En una democracia constitucional, fundada sobre una Constitución rígida y sobre los derechos fundamentales establecidos en ella, no existen aporías capaces de reducir los límites y restricciones constitucionalmente impuestos a cualquier mayoría. Las constituciones dibujan lo que he llamado la esfera de lo indecidible, es decir, la esfera de lo que ninguna mayoría, de derecha o de izquierda, puede decidir, que es la vulneración de los derechos de libertad, o no decidir, que es la no satisfacción de los derechos sociales. La política, por lo tanto, está sujeta a la Constitución, pues su espacio se limita a la única esfera, evidentemente muy amplia, de lo decidible.

JZ: Hay en Chile un sector de la derecha, no toda por supuesto, que le gustaría el “gatopardismo” “que todo cambie para que nada cambie”. Es sabido. Pero ¿no le parece que también hay un sector de la izquierda, minoritario, pero escandaloso, irredento, incapaz que escuchar y aceptar que existen los otros, los que piensan diferente?

LF: El gatopardismo o actitudes intolerantes de opiniones diferentes existen y existirán siempre, en la derecha y en la izquierda. Es necesario contrarrestarlos con la lucha por los derechos: en primer lugar, con el ejercicio de las libertades fundamentales y su defensa incondicional incluso en manos de quienes tienen ideas opuestas a las nuestras; en segundo lugar, con la lucha por la implantación e implementación de las garantías de los derechos sociales

JZ: Prohibir la guerra. Una “federación mundial” con Estados obligados a una convivencia pacífica. Para ello, se trata de completar “el diseño de la Carta de la ONU”, “No basta con proclamar la paz si no se garantiza a través de la supresión de los ejércitos y de las armas”. ¿por qué no debemos considerar esta idea como la de un hombre bueno pero equivocado con la realidad?

LF: Es la idea de Thomas Hobbes y Immanuel Kant, que ciertamente no eran ingenuos: la única garantía de superación del estado de naturaleza salvaje, dominado por la ley del más fuerte y la transición al estado civil, escribió Hobbes, es el desarme de los asociados y el monopolio de la fuerza en la esfera pública. En ese estado de naturaleza específico en que vive la comunidad internacional, el desarme de los asociados, escribió Kant, consiste en la supresión de los ejércitos nacionales.

Si no queremos que la humanidad sea destruida, esto es el verdadero realismo racional, es decir, exactamente lo contrario de un sentido distorsionado de la realidad.