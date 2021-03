¿Qué hay detrás de la revuelta del pueblo Mapuche en la Araucanía, Chile?

Quema de vehículos, agresiones, patrullaje policial y militar, protestas, muerte. Estos son algunos de los ingredientes de la crisis de la Araucanía. Se ha llegado plantear la necesidad de declarar el estado de sitio en la Araucanía. La medida, por el momento, no cuenta con el respaldo político necesario. ¿Qué hay detrás de la violencia y los reclamos del pueblo Mapuche? El profesor, experto en liderazgo indígena y comentarista en los medios de comunicación chilenos, Diego Ancalao, cuenta aquí los pormenores de una historia no siempre bien contada.

José Zepeda: Señor Diego Ancalao dice su biografía que usted es un weychafe, es decir, un guerrero, pero un guerrero contrario a la violencia, un guerrero desarmado.

Diego Encalao: Así es. Lo que pasa es que, como dicen generalmente los adagios de los indios americanos, las naciones originales, el guerrero es aquel que tiene la función de mantener la paz, de cuidar a los débiles, asegurarse de que los niños crezcan. Ahora, en la cultura mapuche se trata de tener buena salud. Estar con alguien es estar en estado de guerrero, en constante vigilia para enfrentar las batallas que se tienen que dar en la vida, ya sean espirituales o personales. A eso se refiere, no habla necesariamente de algo bélico.

Hay gente en la Araucanía que incita al odio y a la violencia. La Asociación Acción de Defensa de la Araucanía, llamó “a armarse, a defender sin piedad a la Tierra, a defender a nuestras familias y nuestro trabajo. La revolución ya comenzó”. Se trata de una declaración inequívoca.

Ese grupo pertenece a todos los descendientes de los emigrantes europeos que llegaron en el momento que se le usurpa la tierra al pueblo mapuche. Es una agrupación que tiene un discurso ideológico que se instaló desde el año 1860 en adelante. Consiste en incitar al odio. Son discursos que, en muchos países, están penados por la ley. El odio impone el miedo por encima de las leyes, o sobre el Estado de derecho para mantener sus privilegios.

Hay que recordar que una vez que se usurpó la tierra, el discurso que se creó fue que los mapuches son violentos, criminales. Hay que dejarlos al margen de la ley y criminalizarlos para quitarles sus tierras.

Es algo que se viene haciendo hace cientos de años. Ese discurso decía lo siguiente: nosotros, que somos colonos europeos, tenemos más inteligencia. Tenemos más inteligencia que los indígenas. Ellos están más cercanos al mono y no son civilizados, son una especie de rapiña. Entonces, hay que eliminar a estos bárbaros. Ese mismo discurso, con variantes, se mantiene hoy. ¿Por qué? Los reclamos del pueblo mapuche para que se le devuelvan sus tierras, sus derechos, colisionan con los intereses económicos instalados en el territorio mapuche.

¿Cuáles son esos intereses económicos? Hay dos familias en Chile Angellini y Matte, que son dueños de más de tres millones de hectáreas de explotaciones forestales. El pueblo mapuche recibió quinientas treinta y seis mil hectáreas en reducciones. Dos familias chilenas tienen casi cuatro veces más tierra que todo el pueblo mapuche de la región del Biobío al sur.

¿Por qué militarizar? Para proteger las inversiones del empresariado agrícola y del latifundio.

JZ: Yo sé que usted está en contra de la violencia, como la mayor parte del pueblo mapuche. Pero una cosa es estar en contra de la violencia y otra cómo combatirla. ¿Qué hacer?

DA: El pueblo mapuche tiene sectores tan violentados en estos 140 años de usurpación que la única vía que ven es la violenta. Cuando los grupos a los que se le ha quitado el agua han marchado, han pedido que se les devuelva sus derechos, la respuesta del Estado fue la represión. Los criminalizaron. Cuando en Chile, en octubre del año pasado, hubo la explosión social, el Estado la criminalizó.

Los movimientos persisten porque no hay un canal de comunicación entre el problema social y el poder político en donde se resuelven los problemas. Ese canal lo ocupan los partidos políticos, que solo representan el interés económico.El pueblo chileno no tiene una vía de salida, no es escuchado. Al pueblo mapuche le ocurre lo mismo.

Los problemas territoriales, sociales, culturales a resolver para evitar la violencia requieren despejar el camino de comunicación entre el poder del Estado y el pueblo mapuche. Es factible como históricamente sucedió con el pueblo mapuche. La controversia, la guerra de Arauco con España, se solventó con el Tratado de Quillín (6 de enero de 1641) que se hizo gracias a mi antepasado Del Purén Indómito, el cacique y líder Toqui Pelantaro.

Después el Estado de Chile, en el año 1825, firmó el tratado de Trapihue (1 de enero). En ese Parlamento se sienta el pueblo mapuche en toda su diversidad y el Estado con todo su poder.

Después de estos 140 años de despojo es necesario que se vuelva a abrir esa vía de diálogo. Un nuevo Parlamento y se resuelva lo que se violó de los tratados junto a los problemas actuales. Un Parlamento adaptado a este nuevo siglo.

JZ: La Conquista primero, la Colonia después, y la República de Chile han tratado con violencia, con desprecio, con racismo y con discriminación a los mapuches y que existe una deuda histórica que hay que resolver.

Usted en un reciente artículo en el periódico digital El Mostrador, cita efectivamente estos tratados, el de Yumbel del 13 de diciembre de 1823 y el de Trapihue de 1825. Por supuesto que está bien recordarlos, porque sin memoria no hay futuro posible. Pero ¿no le parece que estos tratados son inviables y que lo que se necesita es precisamente un nuevo acuerdo acorde con la realidad del siglo XXI?

DA: Exactamente. Lo primero, reconocer de parte del Estado que se violaron los tratados. Lo segundo, cuando se violan este tipo de pactos se resuelven de dos maneras, se vuelve a su estado original la cosa, como se dice en Derecho, o se compensa con un nuevo pacto. Este nuevo tratado tiene que partir de esa base. O sea, hay que llegar a un acuerdo para reconocer una sociedad multicultural, plurinacional, multiétnica.

No es tan complejo porque el pueblo maorí lo resolvió con el tratado de Waitangi en Nueva Zelanda (6 de febrero de 1840). O sea, hay un precedente histórico importante.

Ahora se habla de derechos colectivos, por eso que son bien ridículas algunas posiciones que piden que el tema vaya a Naciones Unidas o al Papa. Imagínese a Naciones Unidas que cuando va a Haití lo hace con su propio ejército.