De nuevo, tengo que agradecer a otra persona, porque se distingue por sus nobles ideales. Yo estaba en un conflicto serio, tenía que hacer de nuevo una memoria que me había tenido tres meses trabajando en Santiago para que fuera aprobada. Me manda a llamar el director del Departamento de Relaciones Internacionales, un señor demócrata cristiano, Humberto Otárola. Me cita muy conspicuo a su oficina y me dice, usted ha tenido un problema que ha trascendido aquí en el Departamento de Relaciones Internacionales porque su profesor dice que no le puede aprobar la memoria porque le puede traer conflicto a él y a usted. La leí. Es una buena memoria, la apoyo. ¿Sabe porqué? El lema de nuestra universidad es por el desarrollo libre del espíritu. De manera de que aquí hay libertad de cátedra. Se puede decir lo que quiera. Del gobierno actual, de los pasados. Es una universidad, no es un regimiento.

A todo esto, yo ya tenía el bichito. Me iba a la biblioteca de la universidad a leer la escasa prensa que existía, pero me llamó la atención una foto en que aparecían cuatro abogados del Partido Comunista, que iban a presentar un recurso de amparo por Luis Corvalán. En la foto estaban los abogados entrando a la Corte de Apelaciones de Santiago. Estos tipos están locos. Me acuerdo de ellos y me quedó grabado. Pensé: hay gente que está luchando, dando la cara y son valientes porque se exponen a situaciones impensables.

En el Comité por la Paz en Santiago tenía una compañera que trabajaba en el comité. Mi amiga me dijo no hay espacio, está todo copado. Pero te doy un dato, en enero nace un nuevo organismo. El cardenal nos informó, así que preséntate el primero de enero de 1976, en Plaza de Armas 444. Te voy a presentar a Fabiola Letelier. Tempranito estaba ahí, mi amiga me presentó a la Fabiola y eso ya fue como un encandilamiento, porque me encantó la Fabiola por su generosidad, por esto de estrechar la mano, los abrazos a alguien que estaba solo en Santiago y que era del norte, de una oficina Salitrera al interior de Iquique. La Fabiola entendió perfectamente. Este tiene ganas de trabajar en derechos humanos, y lo primero fue reemplazar a los procuradores durante sus vacaciones y reemplacé a quienes después fueron los abogados de la Vicaría.

Cuando se acabó el trabajo me ofreció hacer los 504, que eran solicitudes de indulto, de extrañamiento para los presos políticos. Así que me dediqué a la bonita la tarea de presentar a la Comisión de Indulto. Había que conseguir una visa para la gente para que se iba al exterior. Hay cientos de exiliados a los que les hice el trámite para que pudieran salir del país.

JZ: Dos preguntas sobre la justicia de hoy. Quiero tratar aparte el tema de los desaparecidos. Chile parece ser de lejos el país que más justicia ha impartido por violación de derechos humanos. Esta tardía, pero, después de todo, normalización de la justicia es digna de ser destacada.

NC: Ahora está de moda entrevistar a los abogados de derechos humanos por los 50 años. Para mí ha sido una pequeña ventana para dar a conocer una idea como la que plantea. Creo que hay muchos ojos y los chilenos no nos damos cuenta, que a veces se posan en Chile. Así fue el año pasado por la nueva Constitución, que era vanguardista, nos colocaba casi en el primer lugar en el mundo con el tema de la pluralidad entre hombres y mujeres, la paridad. Era una Constitución afincada en la temática de los derechos humanos, en la diversidad, en el cuidado de la naturaleza, es decir, una Constitución maravillosa la que se rechazó, a la que había que perfeccionar porque tenía algunos ripios. Chile también hoy día es mirado porque tenemos tal vez el presidente de la República más joven de todo el mundo. Tenemos un país bastante moderno en la diversidad sexual.