El testimonio como acto de supervivencia

El talento de Homero es tal que uno piensa por un momento que el autor puede haber sido un troyano. Homero lo hace no por un paternalismo de darle voz a los derrotados, sino porque es consciente de que no tiene derecho a matar dos veces. O sea, eliminar de la memoria las acciones y las palabras de Troya. Había en las palabras y acciones troyanas cosas que los propios griegos sabían que merecían conservar.

Entonces, desde Homero sabemos que toda guerra se debe contar de los dos lados y que especialmente hay que prestar atención a la palabra de los vencidos, de los desaparecidos.

JZ: Permítame pasarme a la otra acera, cambiarme de la imparcialidad de Homero a la parcialidad. No tiene usted la impresión que a veces, sobre todo cuando no existe el otro bando, resulta difícil, si no imposible, mantener la imparcialidad. Me refiero al Hitler que persigue a los judíos, al Pol Pot que persigue a su pueblo, a Stalin que persigue a muchos pueblos y a sus propios camaradas. Guerras de un solo bando.

ED: Por definición creo que no existen las guerras de un solo bando. Toda guerra implica conflicto, lucha, oposición. Pero es muy difícil, uno debe tener el temple de Homero.

En este sentido creo que tampoco se puede reducir las guerras a estos personajes abominables que usted menciona. No podemos reducirlo todo a estos a estos grandes crímenes de lesa humanidad. Siempre hay una forma de apelar a la historia desde los dos bandos. Pienso, por ejemplo, en el libro me detengo en el sufrimiento de la población civil alemana.

JZ: Dresde

ED: Dresde, que ha quedado como algo escasamente conocido. Fue un bombardeo convencional pero atroz, que lo narra Kurt Vonnegut en, “Matadero cinco. La cruzada de los niños”. Al final el paisaje se parecía a la luna. O W.G.Sebald y su “Historia natural de la destrucción”, un autor imprescindible porque después de tantos años, él rompe ese pacto de silencio, esa desmemoria de los alemanes que tenían una culpa tan tremenda por su responsabilidad en la Segunda Guerra Mundial. En sus conferencias él habla por primera vez, con imágenes de niños de población civil, que sufrieron lo suyo.

Siempre hay una posibilidad de ver al vencido, por más antipático que parezca. Pues siempre hay niños, mujeres, población civil, gente humillada. Es el caso de las mujeres violadas masivamente. Las mujeres alemanas en Berlín fueron ultrajadas por los aliados.

JZ: Tengo a veces la impresión de que no se trata sólo de una acción sexual, sino que de una u otra manera, por interpuestas personas, hay aquí una suerte de venganza en contra del enemigo que se repite una y otra vez a través de la historia.

ED: Ese es un tema muy importante que se trabaja mucho desde la acción feminista. Cómo se invisibiliza del relato de la memoria el sufrimiento de muchas de las mujeres alemanas que fueron violadas masivamente, grupalmente. El caso arroja mucha luz sobre las violencias que se denuncian hoy en día, y, de la necesidad que habla Rita Segato, que hay que desexualizar de alguna forma la violación para entenderla como una acción de poder, de sometimiento, de dominación. Todo un mensaje.

En México tenemos el caso abominable de una anciana indígena nahua (Ernestina Ascencio Rosario) que fue violada con setenta y tantos años por unos miembros de la tropa del Ejército. Uno no puede reducir la vejación a la anciana como una cuestión desbocada de la libido, la sexualidad de tres soldados, sino como un aumento de poder, como un momento de dominación brutal, demencial, que hay que tratar de analizar.

Por eso Segato entrevista a violadores para salir de las explicaciones más simples y tratar de explicar los fenómenos complejos.

El cuerpo de la mujer ha devenido en muchas guerras en uno de los últimos trofeos para aleccionar, aplastar, humillar y dejar constancia de quien manda

JZ: Ser justos y hacer justicia a las víctimas es, a menudo, una tarea complicada. A veces las cosas suceden tan lejos en el espacio que se nos escapan. Por ejemplo, hay una palabra en su libro que encierra un trauma horroroso. Dicho sin ninguna exageración, hibakusha. Creo, por desgracia, que se trata de una palabra que la inmensa mayoría la escucha o la lee por primera vez, ahora que hacemos esta entrevista, hibakusha.

ED: Son los japoneses supervivientes de la hecatombe nuclear, la población de Hiroshima y Nagasaki que sobrevivió al lanzamiento de la bomba atómica. Se trata del horror por venir, donde el exceso de la racionalidad científica tecnológica nos lleva a estas contradicciones de la mano del conocimiento más sofisticado.

La bomba, de un plumazo borró a cerca de 300 mil japoneses en el caso de Hiroshima. Se trata de un crimen tan deleznable como los campos de concentración y muchos otros que no tienen ningún tipo de justificación. Por eso me detengo en lo que hizo John Hersey en su libro “Hiroshima” -que se cree es el origen del prisma narrativo del nuevo periodismo. Un año después de la bomba atómica sobre Hiroshima y que todo mundo celebraba, había una oda a la destrucción, a la potencia de la bomba atómica. En agosto de 46 John entrevista a seis mujeres y hombres concretos, y narra su horripilante historia. A partir del testimonio, del dolor, del daño físico, nos revela todo lo que promete la era nuclear. La contaminación de los cuerpos creó la enfermedad de la radiación. Es un caso especialmente paradójico, porque también entre otras cosas su dolor se mantenía con su propio cuerpo.

Y hay una parte que me interesa destacar, si hablo de la importancia que tiene el testimonio de los vencidos al mismo tiempo hay que respetar muchas veces el derecho al silencio del que hablan los hibakushas. Hay que pedirles que cuenten, acompañarlos y visibilizar su palabra cuando quieran darla. Pero hay que respetar también cuando no quieren hacerlo, cuando no es el momento. Hay muchas enseñanzas en el caso de Hiroshima, que me parecen que tienen especial resonancia hoy en día en México.

JZ: La pobreza es la cantera del crimen organizado, pero muchos jóvenes mexicanos pobres no se suman a narcotráfico y otros delitos mayores. ¿Qué hace falta para que lo hagan?

ED: Es una de las preguntas complejas, que se deriva de la desigualdad, de los índices de pobreza que tiene México y gran parte de América Latina. Qué hace que unos chicos de 14 o 15 años terminen siendo sicarios. En el libro exploro qué es lo que lleva a muchos jóvenes a cometer crímenes abominables.