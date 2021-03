El tucupí, una salsa picante para frenar la deforestación amazónica

Frenar la deforestación que avanza sobre el resguardo de La Asunción, en el departamento de Guaviare, Colombia, es cada vez más urgente. Nancy del Pilar Padua Palacios, indígena Tucano, tiene en sus manos una solución: “Es la siembra de ají (chile), un producto propio de nuestra cultura”, dice la lideresa, de 26 años, mientras graba con su celular ajís de colores amarillo, verde y rojo. Esto es lo que luego secarán para hacer tucupí, una salsa picante amazónica que se comercializa en el departamento de Guaviare.

La tierra, donde vive Nancy y otras 146 personas originarias de los pueblos Wanano, Tucano, Desano, Cubeo, Paeces y familias mestizas, tiene demasiadas ‘heridas’ abiertas tras la deforestación, que ha ido aumentando durante años. Un 45% del territorio, un total de 300 hectáreas, de las 702 que conforman el resguardo La Asunción, ya están convertidas en pastos para ganadería y siembra de monocultivos, según cuenta Nancy.

El resguardo, a 47.7 kilómetros de San José del Guaviare, capital de ese departamento de la región de la Amazonía, está rodeado por los afluentes Caño Grande, Caño Raya y Caño Platanales, donde sus habitantes se abastecen de agua y pescan.

Mapa del resguardo elaborado por Martín Vasconcelo Caicedo. Imagen tomada del Plan de Vida del Resguardo La Asunción. | Edilma Prada

Junto a las y los jóvenes, niñas y niños de La Asunción, Nancy sabe que están heredando un territorio deforestado y golpeado por muchas amenazas y presiones.

Por una parte, sus propios parientes, que se asientan en esa región desde la década de los 60, aprendiendo de los colonos el negocio de la ganadería, que hoy se sigue expandiendo de manera acelerada en Guaviare. Los ganaderos tumban continuamente la selva para ampliar los pastos, destruyendo el hábitat natural. Por otra parte, también están las redes de narcotráfico, de las que se habla poco pero hacen lo mismo: al fomentar la siembra de los cultivos de coca, se suman a la destrucción descontrolada de la selva.

Según el Monitoreo de Deforestación del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) en 2019, en Guaviare fueron taladas 24.220 hectáreas. Solo en el municipio de El Retorno se reportaron 6.396 hectáreas, siendo el séptimo municipio más devastado de los bosques en Colombia. Esas cifras se suman a las 3.119 hectáreas de sembradíos de coca reportados en el informe de territorios afectados por cultivos ilícitos 2019 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc).

La deforestación que ahoga el resguardo no solo ha afectado a los pueblos indígenas, sino que también ha impactado fuertemente sobre la fauna y la flora. Irene Caicedo, capitana y autoridad tradicional de La Asunción, comenta que “todos los animalitos que hay en el monte, como los pajaritos, los micos, ya no tienen de qué alimentarse y se vienen para el resguardo, y nos hacen mucho daño. No se puede tener una piña, un plátano, porque ellos se lo comen”. Irene también narra que los animales de caza, aves y pequeños mamíferos con los que las comunidades complementan su alimentación, han disminuido notablemente.

Pero más allá de la presión sobre la selva, hay otra problemática ambiental que está afectando a sus comunidades: la contaminación de los ríos Caño Platanales y Malagón causada por los desperdicios de las fincas ganaderas y por las basuras que tiran los habitantes de El Retorno. “Esto está haciendo que el consumo de agua sea ahora peligroso para quienes viven en el resguardo”, agrega Irene.