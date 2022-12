Brasil, os votos e as balas

Na sequência imediata, a Human Rights Watch advertiu que Bolsonaro não aceitaria os resultados se não ganhasse, ameaçando que "mataría os partidários do Partido dos Trabalhadores", enquanto seu companheiro de corrida, o general do exército Antônio Hamilton Mourão, falava de um "autogolpe" com o apoio das forças armadas no caso de "anarquia".

No último dia 07 de setembro, Bolsonaro voltou a ter a cumplicidade das Forças Armadas na promoção de sua sua imagem. Embora alguns comandantes militares dissessem que se tratava de um desfile militar para a comemorar o bicentenário da Independência do Brasil, a verdade é que o desfile serviu à propaganda fascista.

Ele se certificou desta cumplicidade já em 2021 quando demitiu seu ministro da defesa, e os três principais comandantes das forças armadas foram pressionados a renunciar porque se recusaram a fazer demonstrações públicas de seu apoio. Seus bajuladores uniformizados foram recompensados com salários que subiram para 200.000 dólares no auge da pandemia, bem como todos os tipos de benefícios, como o abundante Viagra para inflar sua disfunção erétil.

Muitas pessoas não esqueceram que, em abril de 2018, o então comandante do exército, general Eduardo Dias da Costa Villas Boas, tweetou que os militares estavam "atentos à sua missão institucional" e "repudiavam a impunidade" à véspera da decisão da Suprema Corte que poderia ter salvado o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva de passar mais de um ano na prisão sob falsasacusações de suborno.

Qualquer que fosse o efeito do tweet no veredicto, a mensagem subjacente era sobre o retorno dos militares à política. O principal rival do Capitão Bolsonaro foi eliminado, mas esta interferência também desempenhou um papel fundamental em seu sucesso.

Na traumática história recente do Brasil, impunidade é uma palavra-chave. O relatório de 3.383 páginas daComissão Nacional da Verdade (CNV) (2012-2014) estipula que as forças armadas devem reconhecer sua responsabilidade por graves abusos de direitos humanos cometidos durante a ditadura militar, que a anistia geral concedida na Lei de Anistia de 1979 para crimes contra a humanidade (CNV 964-5) deve ser suspensa, que as reformas nas forças armadas, na aplicação da lei e nos sistemas de justiça criminal devem ser implementadas, e que a polícia militar deve ser separada da polícia estatal.

Mas como as conclusões macabras do relatório não foram implementadas, as representações oficiais da ditadura foram perpetuadas como um revisionismo paralisante. Outro efeito do CNV foi que os generais tomaram seu relatório como um "insulto à nossa honra" que prejudicaria sua reputação (e seu orçamento) caso não se tornassem politicamente ativos novamente.

Quaisquer que sejam suas divisões internas, o exército de hoje coloca outro problema, a saber, que ele "pode ser capaz de se impor independentemente de quem chega ao poder", porque se tornou uma espécie de estado profundo que controla o aparelho de inteligência e sua "vasta quantidade de informação que pode comprometer quase qualquer político".

A tão apregoada transição para a democracia é um mito porque os direitos humanos nunca foram garantidos. Este exercício de "política de memória fracassada" acabou sendo um projeto bem-sucedido de desmantelamento das instituições democráticas enquanto militariza o governo dentro de "um processo formalmente democrático". Mais de um terço dos altos postos do governo são ocupados por ex-militares ou militares em serviço, e outros por evangélicos de extrema-direita, como o paranoicaDamares Alves, Ministro da Família, Mulheres e Direitos Humanos, que chegou ao ponto de dizer que "meninas de famílias pobres são estupradas porque não usam calcinha".

Em certa medida, Bolsonaro conseguiu seu caminho porque a descrição perversa da Lei de Anistia de 1979, que oferece uma "anistia recíproca" beneficiando "torturadores e vítimas", foi inequivocamente aceita na sociedade em geral, inclusive por políticos e artistas de esquerda.

No entanto, não contente em usar esta anistia lógica e legalmente impossível para levantar um véu sobre o passado brutal, ele está encorajando as forças armadas a celebrarem sem vergonha a ditadura. Em 2019 ele ordenou que comemorassem o quinquagésimo quinto aniversário do 1964 coup֫: 4.841 representantes eleitos demitidos, 20.000 pessoas torturadas, 434 pessoas mortas ou desaparecidas (os cerca de 8.000 mortos indígenas não figuram na contagem habitual). Bolsonaro rejeitou o relatório do CNV como "bobagem" e elogiou o torturador sádico Coronel Carlos Alberto Ustra como "herói nacional", o que coincide com seus elogios ao ditador paraguaio Alfredo Stroessner como "visionário, estadista", e Augusto Pinochet que, no interesse do país, "teve que provocar um banho de sangue".

Enquanto isso, os perdões presidenciais, que garantem mais impunidade às violações dos direitos humanos, ainda estão em vigor, de modo que nos bairros pobres do Rio de Janeiro, por exemplo, os assassinatos policiais impunes foram responsáveis por 30% de todos os homicídios no primeiro semestre de 2019. Se os governos anteriores tivessem implementado as conclusões da Comissão da Verdade, Bolsonaro nunca poderia ter se candidatado às eleições, nem em 2018 nem hoje.

Outro fator nesta diabólica reconversão de um bandido em chefe de Estado muito pouco estatal é uma longa tradição de sigilo ao mais alto nível onde, por exemplo, arquivos relativos à repressão interna no século XIX permanecem inacessíveis e, após o fim da escravidão nos anos 1890, todos os documentos relevantes foram incinerados.