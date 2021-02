El año electoral latinoamericano pone a prueba la solidez de sus democracias

La serie de votaciones que tendrán lugar este año en América Latina pondrán a prueba la robustez de sus sistemas democrático. Representan una manera democrática de canalizar las tensiones políticas y sociales que irán en aumento a medida que el profundo impacto económico de la pandemia en curso de deje sentir.

Así, con las complicadas elecciones presidenciales de Ecuador empezó un intenso año electoral en América Latina. A casi dos semanas de esos comicios, aun no está claro quién va a enfrentarse en segunda vuelta a Arauz, el candidato del correísmo, que ganó con un 32%. Con Lasso y Pérez empatados con un 20% cada uno, la disputa por el puesto que da el pase a la segunda vuelta confunde a los electores y hace que planeen acusaciones de fraude, que minan la legitimidad de los resultados. La autoridad de la Comisión Nacional Electoral (CNE) ha quedado en cuestión, y con ello el sistema entra en crisis. Si al final gana Lasso, el candidato de la derecha, es muy probable que Arauz, con Correa, condenado por corrupción y huido a Bruselas moviendo los hilos, sea presidente en la segunda vuelta. Si gana Pérez, el candidato del movimiento indígena que propone acabar con el extractivismo, las espadas estarán en alto. Pero parece que Pérez aportaría una renovación democrática que no quiere el establishment, ni el correísta ni el anticorreísta. Por eso mismo es poco probable que la CNE resuelva a su favor.

No es éste un buen comienzo para el ciclo que se viene. El 28 de este mes de febrero se celebrarán las elecciones legislativas y locales en El Salvador. Una victoria del actual presidente, Nayib Bukele, que llegó al poder sorpresivamente como campeón de la renovación y de la lucha contra la corrupción con su partido “Nuevas Ideas”. Pero Bukele intentará apuntalar en el congreso su deriva autoritaria, su discutible manejo de las violentas bandas criminales (maras) que atenazan el país y la alargada sombra de la corrupción que también le cubre. No son buenas noticias para el juego de la pluralidad en la democracia salvadoreña en ningún caso.

En abril hay presidenciales y legislativas en Perú, que viene de atravesar un periodo muy convulso, que ha visto a cuatro presidentes ocupar la cancillería desde marzo de 2018. El actual presidente, surgido de un consenso para una transición rápida, Francisco Sagasti, no se presenta a la elección. Sus tres antecesores fueron depuestos por escándalos o por intensas protestas en la calle. Parece que la disputa está entre un ex futbolista con tintes populistas, George Forsyth y Keiko Fujimori, que fue condenada a prisión con cargos por corrupción y que es la hija del ex presidente Alberto Fujimori, encarcelado por crímenes contra los derechos humanos. También concurre con cierta posibilidad de éxito el nacionalista Daniel Urresti, un militar ex ministro del interior con causa judicial por el asesinato de un periodista en 1988, que se presenta por segunda vez. Hay otros candidatos a izquierda y derecha, de un total de 17, con menos sombras pero también con menos posibilidades. En cualquier caso, no parece que la inestabilidad vaya a desaparecer en un país que tiene una reforma constitucional pendiente reclamada por la sociedad civil.