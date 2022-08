Bolsonaro radicaliza tácticas fascistas de cara a las elecciones

Acorralado por las encuestas de intención de voto que apuntan a la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en la primera vuelta de las elecciones presidenciales del próximo 2 de Octubre, Bolsonaro y su gobierno vienen profundizando sus tácticas fascistas, que van desde la mentira deliberada hasta el acoso legal y, por supuesto, la violencia verbal.

Consciente de que perderá las elecciones, Bolsonaro y los militares de su gobierno vierten sospechas sobre el sistema electoral que ha elegido al presidente de turno durante más de 30 años, respecto del cual nunca había presentado denuncia alguna. La acusación es que las urnas electrónicas pueden estar manipuladas.

Además, Bolsonaro ha difundido en los grupos bolsonaristas de WhatsApp y Telegram, grupos que no se pueden escrutar por ser redes sociales cerradas, que si el actual presidente no gana con 70 millones de votos es porque hubo fraude. Un detalle: Bolsonaro ganó las elecciones de 2018 con 57,7 millones de votos. En otras palabras, no puede ni nunca podrá tener 70 millones de votos, especialmente en una elección en la que siempre aparece detrás de Lula.

Umberto Eco, en su ensayo 'Contra el fascismo', señala como una de las características del fascismo el llamado populismo selectivo, aquél en el que la emoción o la voluntad de un grupo selecto de personas se confunde con, o se presenta como la voz del pueblo, como la verdad absoluta. El populismo selectivo ha sido una de las armas de Bolsonaro durante esta campaña electoral. Lo que su secta cree ser la verdad se presenta como la verdad.