Jean Wyllys: Coraje es seguir viviendo

Los activistas que se quedaron en Brasil luchando contra el gobierno de Bolsonaro no hicieron más que yo fuera de él denunciando a ese mismo gobierno en foros internacionales. Si no lo recuerdan, se los recuerdo: fui agredido en plena ONU en Bruselas por un diplomático de la Cancillería de Ernesto Araújo por denunciar la homofobia de la extrema derecha brasileña y de Bolsonaro. Algo que ni siquiera dictaduras como Arabia Saudí han hecho con representantes de la oposición.

Para usted es muy fácil olvidarlo. Para mí no. Y seguí haciendo mucho más por el colectivo de aquí que mucha gente que se hizo activista en redes sociales para ganar dinero. En cuanto a ser recibido, no espero nada. No soy un héroe. Soy un activista. Con discernimiento y conocimiento. Y memoria.

Recuerdo muy bien cómo gran parte de la comunidad LGTB participó en las fake news contra mí; recuerdo muy bien cómo maricones y zafios, fruto de su homofobia interiorizada, me ofendieron con la excusa de que se creían las mentiras contra mí. No les guardo rencor. Pero no soy tan idiota como para idealizar lo que no puede ni debe idealizarse con mistificaciones y falsas narrativas.

6) Hay quienes entienden el exilio por miedo (y esto, tal vez, corríjanme si soy ingenuo, es aún más intenso con la amenaza de la extrema derecha contemporánea que con la violencia institucionalizada del Estado, como en el caso de la dictadura cívico-militar de 1964-85) como una especie de cobardía, un acto de retirada, de abandono, de alguna manera, del escenario de la lucha. Por otro lado, hay momentos críticos en los que denunciar la opresión, las amenazas de muerte, seguir vivo, es un acto de coraje inequívoco. ¿Se ha enfrentado a esta cuestión? ¿Hubo un momento concreto en el que te diste cuenta de que ya no podías quedarte?

Coraje es seguir vivo. Europa Occidental, Estados Unidos y Canadá acogen a muchos intelectuales exiliados de democracias destruidas por la extrema derecha. A nadie se le ocurre aquí cuestionar a esa persona su decisión. Al fin y al cabo, es una vida que hay que mantener viva para que la lucha continúe.

Cuando eres rico, como Felipe Neto, o cuando eres heterosexual, blanco, CIS, y por eso puedes contar con la solidaridad de los demás, imagino que puedes continuar más tiempo en el "escenario de la lucha". Cuando se trata de alguien como yo, o como Marielle o como Márcia Tiburi, que venimos de familias pobres de la periferia, y que por nuestro género, orientación sexual y/o clase social no contamos con empatía, es más difícil jugar al héroe o a la heroína en el "escenario de la lucha".

Uno acaba muerto y luego convertido en mártir, en el mejor de los casos. Pero ¿a quién pertenece nuestro martirio? Mi vida me pertenece. Seguí viviendo y luchando. Y conseguí, junto con todos vosotros, derrocar en las urnas al gobierno de extrema derecha. El resto es el resentimiento de quienes querían mi derrota. Estoy sin un rasguño de caridad de quienes me odian.

7) Usted ha hablado de la necesidad de "desbolonarizar" el país, no sólo al gobierno, sino también a la sociedad. Cómo imagina este proceso y cómo cruzar la delgada línea entre la denuncia de delitos, incluidos los actos antidemocráticos, una labor de educación de la sociedad, y la venganza política?

La desbolsonarización y la lucha contra el antipetismo son acciones que deben realizarse conjuntamente. Tengo algunas ideas sobre cómo hacerlo. No voy a detallarlas aquí, porque no cabe. Pero si no las hacemos, lo que nos quedará será arrimar el hombro, sentarnos y esperar a que... la historia se repita.

Enfrentarse a la extrema derecha y a su ideología a todos los niveles, incluidas las políticas económicas, no es venganza política: es justicia. Sin responsabilidad de los culpables no puede haber reconciliación ni aprendizaje para el futuro.

8) ¿Puede funcionar el gobierno de unidad nacional cosido por Lula, incluso con un Congreso ultraconservador y la fragmentación de los cargos públicos en el segundo y tercer nivel para los partidos aliados que participaron en el gobierno de Bolsonaro? ¿Ves, por ejemplo, la elección de la ministra de Waguinho, Daniela, acusada de vínculos con la milicia, como un desgaste evitable (me pareció interesante tu ponderación de que ahora es tratada por la gran prensa como "ministra de Lula" y no como diputada de la Unión Brasil, pero no son dos verdades)?

Creo que en un gobierno nacido de un frente amplio, que incluye sectores del centro-derecha contra el fascismo, es inevitable que el presidente ceda puestos en este gobierno a los partidos del frente. Y creo que el presidente no es responsable de la vida pasada de los políticos que estos partidos han nominado para los puestos.

De ahí que sea intelectualmente deshonesto por parte de la prensa borrar los nombres de estos políticos y llamarlos "ministros de Lula". Además, yo no formo parte del gobierno, por lo tanto, no voy a quedarme aquí explicando o justificando su composición. Creo que Lula y el PT deben haber aprendido algo de los errores de los gobiernos anteriores. Eso espero.

9) Durante este periodo de exilio, ¿se ha establecido una red entre las víctimas exiliadas de la persecución de la derecha? ¿Se habla de algún tipo de acción conjunta para su regreso al país?

Sí, no sólo las víctimas de América Latina, sino también las de Europa del Este. El martes estuve en el Parlamento español, en Madrid, en una reunión con parlamentarios y dirigentes organizada por el Foro de Acción Común, precisamente para abordar los términos de la solidaridad internacional.

10) Usted fue una de las víctimas más notorias de las fake news en el país. Fue acusado, entre otras mentiras, de apoyar la pedofilia por un antiguo diputado que, por cierto, ahora forma parte del amplio frente antibolsonarista. ¿Cuál es la mejor manera de enfrentarse a esta industria de la mentira? El discurso que opone la libertad de expresión a la difamación es poco profundo, ¿hay que crear nuevas formas de castigo más estrictas?

No sé a qué diputado se refiere. Pero todos los sinvergüenzas y delincuentes, con mandato o sin él, que integraron la red de mentiras y noticias falsas contra mí fueron procesados o están procesados, muchos de los cuales gané. Y gané porque la verdad está de mi lado. No me importa cuánto capitule el PT ante la desinformación, yo personalmente ni cederé ni olvidaré.

Me he dedicado a hacer un doctorado sobre el tema en la Universidad de Barcelona. He estado en el ALARI del Hutchins Center de Harvard investigando el tema. Soy víctima de la desinformación y he decidido convertir ese limón en limonada. Lo que puedo decir por ahora es que, en este momento, Internet y los medios sociales son una especie de "Viejo Oeste" o Amazonas, territorios donde el Estado de Derecho aún no ha llegado.

De ahí que los delincuentes reclamen allí un derecho -el derecho a asesinar impunemente reputaciones, y por tanto vidas en última instancia- que no tienen en el mundo real y analógico. Pero las sociedades humanas también podrán contener este mal. Ya estamos avanzando en esa dirección.

¿Qué fue lo que más perdiste con tu ausencia física de Brasil durante cuatro años, cuáles fueron las mayores dificultades (incluidas las financieras) y, paradójicamente, qué ganaste? (Paralelismo totalmente inexacto, pero se me ocurrió que fui corresponsal en NYC durante 14 años y necesariamente aprendí sobre mi país al tener que observarlo, sentirlo desde lejos. Tengo curiosidad por saber si a usted también le ocurrió eso).

La respuesta a esta pregunta está mejor detallada en el libro que Marcia Tiburi y yo escribimos juntas y que está en las mejores librerías reales y virtuales: "Lo que no se puede decir". Sugiero a la gente que lo lea.