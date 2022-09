Brasil, votos y balas

El enfermizo Informe Figuereido de 1967 sobre las atrocidades cometidas contra los grupos indígenas entre 1940 y 1980 (y que arroja luz sobre las actuales políticas agrarias) desapareció durante 40 años, hizo una breve reaparición en 2013 y, a todos los efectos, volvió a desaparecer (y, por cierto, Figuereido murió en un "sospechoso" accidente en 1974). Mientras tanto, el silencio sobre sus políticas de tortura y asesinatos selectivos permitió a los ideólogos militares consolidar una "doctrina de seguridad nacional" que se convirtió en la base de la protección de sus privilegios y afirmaciones de estar implementando una transición gradual y segura al gobierno civil.

De hecho, los militares están ahora más involucrados en la política que en cualquier otro momento desde 1985. Dado que apenas ha habido intentos oficiales de informar al público sobre los crímenes militares o de incorporar la sombría historia a los programas escolares, los mitos han permanecido incontestados. Parece que los gobiernos posteriores a la dictadura han pasado de puntillas sobre la cuestión de la impunidad porque temían que la sociedad en general se opusiera a la confrontación con las fuerzas armadas así blanqueadas.

Esta aversión a condenar la dictadura militar de una vez por todas, esta casi nostalgia por la violencia en nombre de la seguridad es lo que Bolsonaro está aprovechando, y también lo que Lula tendrá que encarar de frente si gana las elecciones de este año.

Todo se reduce a un gigantesco problema de derechos humanos. En los dos mandatos anteriores de Lula, el 49% de los ministros eran ex guerrilleros o líderes estudiantiles contrarios al régimen, pero este problema no se abordó, a pesar de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en noviembre de 2010 sobre el caso de la "Guerrilla de Araguaia", referido a la desaparición de setenta personas en la región de Araguaia, en el estado de Pará, entre 1972 y 1975; a pesar de la condena de la CIDH a la inacción de Brasil respecto a un proceso de justicia transicional; a su violación de la Convención Americana de Derechos Humanos; y a la negativa, en abril de 2010, del Tribunal Supremo de Brasil a revocar la Ley de Amnistía de 1979. Lo más importante es que la CIDH estableció que los crímenes de lesa humanidad no pueden ser amnistiados. Como no se hizo nada, la impunidad envenenó la política brasileña durante otros doce años.

La memoria histórica varía según el grupo social. Mientras que los sectores más acomodados de la sociedad pueden sentir que la doctrina de la seguridad nacional (protección de privilegios) se aplica positivamente a ellos, los pueblos indígenas de Brasil no se hacen esa ilusión. Para ellos, la dictadura no fue nada nuevo, sino algo que ya existía, porque durante mucho tiempo se les consideró infrahumanos, esclavos por naturaleza, que más tarde se convertirían en rebeldes y obstáculos cuando la dictadura los "modernizó" con proyectos como las autopistas Transamazónica y Perimetral Norte, y las centrales hidroeléctricas de Belo Monte e Itaipú, con mano de obra indígena sometida a presión y apropiación de tierras y recursos.

Este legado, habitualmente ignorado, incluye graves abusos contra los pueblos tenharim, jiahui, arara, prakanã, krenak y yanomami, la masacre de Cintas-Larga, la expulsión del pueblo kadiweus de su territorio, el exterminio del 36% de la población indígena que vive a lo largo del río Xingu, las epidemias entre el grupo étnico carajás y la desnutrición infantil, por nombrar algunos. Su situación no ha hecho más que empeorar en la llamada transición democrática. Para ellos, la dictadura es un capítulo más de una historia de horror civilizatorio.

Se especula mucho sobre la maniobra que hará el autoproclamado "Trump del trópico" para ser reelegido el mes que viene, que va desde un golpe de Estado para salvar al país de la gente que él mismo armó, hasta decretar un aplazamiento de las elecciones sine die, lo que le vendría muy bien al más del 50% de los congresistas que corren el riesgo de perder sus escaños. Esto se combina con faroles de hombre fuerte como "tomaremos las medidas que sean necesarias porque cada día cuento con un ejército que se acerca a los 200 millones".

Haga lo que haga, tratará de azuzar los siempre acechantes problemas de los asesinatos impunes de la policía militar y sus milicias, que funcionan según el principio de que el terror arbitrario es el terror total, y los derivados de la desigualdad cada vez mayor, basada en un racismo profundamente arraigado y en la violación de los derechos humanos, todo lo cual favorece, en medio de la crisis económica, al menos entre los votantes más privilegiados, la amnesia política y el abrazo de las políticas autoritarias de "seguridad nacional". Votar por las balas sólo puede traer más balas y una reactivación con esteroides de una historia violenta.

Este es el pasado con el que Lula tendrá que lidiar si gana las elecciones. Y si va a asumir este reto, tendrá que situar las cuestiones de la memoria histórica, la desigualdad, el racismo y el ecocidio en el centro de sus políticas. El único marco suficientemente transversal para abordar todo esto son los derechos humanos, lo que implica políticas claras y firmes sobre cómo introducirlos, implementarlos, consolidarlos y protegerlos.

Creemos que sus dos mejores opciones son una renta básica universal para hacer frente a la desigualdad (una política de "seguridad nacional" decente) y un ministerio de derechos humanos potente y verdaderamente representativo. De hecho, se trata de un superministerio que sería consultado y participaría en los proyectos y leyes de los demás ministerios, y que incluiría un proyecto de defensa de la Amazonia como parte de un esfuerzo internacional para respetar los bosques tropicales del mundo y sus pueblos.

En las votaciones del próximo mes, la elección es entre esta frágil esperanza global y una versión provinciana de la incultura del siglo XXI.