El mundo del fútbol y las toma de postura sobre las protestas en Colombia

Si de esta vergonzosa actitud de la Conmebol surgió algo que pueda ser calificado de positivo, fue precisamente el haber llamado la atención total del resto de la región sobre la situación en Colombia. Hasta entonces, los medios masivos cubrían los eventos de manera superficial, pero la atención que atrajeron los dos partidos de fútbol llevó las protestas al mainstream, con comentaristas populares de gigantescos medios de comunicación hablando de la situación de violencia vivida en el país a raíz de las manifestaciones y su represión. Si, hasta el miércoles, solo las personas interesadas en temas políticos latinoamericanos seguían los acontecimientos en Colombia, ahora la gran población también está al corriendo.

Sólo en Brasil, los partidos de la copa Libertadores llegan a una audiencia de más de 5 millones de espectadores, dependiendo del equipo y de la fase de la competición. Para millones de brasileños, las protestas en Colombia ya no son sólo acontecimientos que tienen lugar en el patio trasero de su vecino. El lateral izquierdo del Atlético, Guilherme Arana, elegido mejor jugador del partido en el encuentro del jueves, comenzó su entrevista posterior al partido demostrando su solidaridad con la gente colombiana. “Fue un partido muy difícil por la situación que atraviesa Colombia. Estamos muy tristes por eso”, dijo Arana antes de hablar del juego.

A diferencia de Aranas, los dirigentes de la Conmebol no parecen estar tristes por la situación. Para ellos, la vida no vale nada. Los ciudadanos colombianos que luchan por la justicia y un futuro mejor no importan ,y tampoco la integridad física de los deportistas que disputan el principal torneo del continente. Parece que el negocio de los derechos del futbol continental pasen por encima de todo.