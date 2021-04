¿Quién ganó en Ecuador, Lasso o el anti-correísmo?

Una segunda conclusión es que el precio a pagar para aprender de estos errores puede ser muy alto. En ese sentido, para la izquierda ecuatoriana, entregar el poder a grupos muy alejados de los principios del pro-común, de justicia social y ecológica, resulta nefasto. Sin embargo, estos errores pueden ser también oportunidades históricas necesarias para reconfigurar y aglutinar las fuerzas progresistas desde abajo, entendiendo y redefiniendo a la izquierda desde la pluralidad, y no desde caudillos. Es importante que comprendamos de una vez por todas desde los progresismos que, como dice el colombiano Alejandro Mantilla, no habrá transformación si no nos tomamos en serio una transición ambientalista, antipatriarcal y que redistribuya la riqueza.

Aprender de los errores pasa por dejar de pensar únicamente en personalidades y pasar a pensar en procesos orgánicos, repensar, sentir y construir procesos democráticos amplios y verdaderos. En este sentido, el proyecto político indígena de Ecuador, que ya se ha convertido en la segunda fuerza legislativa en la Asamblea Nacional, tiene grandes oportunidades de disputar el espacio ideológico que el correísmo ha acaparado como la "única" y “verdadera” izquierda, y reconocerse no sólo como indigenista sino como un dinamizador para construir un proyecto intercultural, plurinacional, feminista, ecologista, anti extractivista, diverso y capaz de promover nuevas narrativas desde el buen vivir y los derechos de la naturaleza como banderas de reivindicación, algo que en Ecuador incluso está incluido en la propia Constitución de la República, y que proviene justamente desde sus propios procesos sociales y políticos, aglutinando a diversos segmentos de la sociedad, no solo indígenas, en búsqueda de días más equitativos y justos para todas, todos y todo.

Para ello es imprescindible apoyarse en una democracia genuina y comunitaria que se vea obligada a abrir más espacios a jóvenes, mujeres y todas aquellas minorías que han sido relegadas históricamente por una visión totalitaria de toma de poder. Es decir, poner en práctica lo que los zapatistas y los pueblos indígenas de nuestro continente llaman: mandar obedeciendo.

Con Lasso en el poder se vienen años duros para la resistencia social, pero también se vienen años que exigen mucha creatividad, ilusión y fuerza, y eso es algo de lo que los movimientos sociales de este país y de la región siempre se han demostrado capaces. Como dice la activista feminista ecuatoriana Kruskaya Hidalgo:

Nos tocará salir a las calles, la lucha continua. ¿Nos masacrarán? ¿será la represión más fuerte que en Octubre? Si. Seguramente sí, los 14 años de correismo-morenismo se encargaron de tecnificar y armar a las fuerzas militares y policiales. Pero ahí estaremos y seguiremos estando. Un pueblo rebelde, y ojalá un pueblo unido.