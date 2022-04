En Colombia los asesinatos de líderes sociales no paran

Sin embargo, luego de cinco años de la firma esas expectativas desaparecieron porque, como afirma Secué, "vemos que no nos han representado. Con el presidente actual [Duque] se volvió trizas el Acuerdo y ahora estamos en una crisis de exterminio".

Un decreto que solo protege al Estado

La entidad encargada de velar por la seguridad de los líderes sociales, de los excombatientes y de la población colombiana es el Estado a través de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Aunque la UNP, según el mismo Instituto Kroc, fortaleció su Subdirección Especializada con la incorporación de 40 analistas de riesgo y 686 hombres y mujeres destinados a la protección, los líderes, como Diana Sánchez, directora de la Asociación Minga y defensora de los derechos humanos, afirman que cómo actúa la UNP no sirve en el territorio: "Nos llenan de esquemas de protección, pero no dan garantías".

El problema con enfrentar el asesinato de líderes principalmente con esquemas de portección es que es una medida física inmediata, pero no un cambio estructural que les asegure que, en el mediano y largo plazo, no van a necesitar estos esquemas para no morir.

La poca claridad del Estado sobre cómo proteger a los líderes es tan grave que en septiembre de 2021 el gobierno aprobó un decreto para modificar los mecanismos de protección para personas en riesgo. Como parecía algo completamente técnico sus consecuencias pasaron desapercibidas: el decreto limita la información para tomar decisiones sobre a quién proteger, aumenta los requisitos legales para poder ser protegido y reduce las medidas de protección colectiva.

Antes las decisiones sobre a quién proteger se tomaban con información de varias entidades del Estado, algunas con presencia en los territorios, y se discutían con la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos. Con el nuevo decreto se eliminó el Grupo de Valoración Preliminar , lo que hace que todo el peso sobre quién decide qué personas reciben protección recaiga en los analistas de la UNP que, en su mayoría, están en Bogotá, la capital de Colombia, donde los efectos de la guerra casi no se sienten. Así mismo, por su lejanía con los territorios donde ocurren los asesinatos, estos analistas carecen de información detallada sobre los riesgos y vulnerabilidad a los que están expuestos los líderes.

El decreto, además, establece por primera vez una vigencia de un año para las medidas de protección colectiva de la UNP, lo que no tiene sentido ya que el objetivo de estas medidas es modificar las condiciones de desprotección y no cumplir con un plazo fijo. Esto, además, aumenta la carga de la prueba para establecer medidas de protección para, por ejemplo, los familiares de la víctima o de personas en riesgo.

El decreto, en resumidas cuentas, deja claro que lo que más le importa al gobierno es agilizar las decisiones de la UNP sin importar si eso implica dejar desprotegidos a líderes o comunidades que se enfrentan a amenazas, combates y asesinatos cada día.

Esta semana la corte Constitucional colombiana convocó a una audiencia pública para discutir medidas de protección para la población líder y defensora de los derechos humanos en el país. La audiencia se hará el jueves 28 de abril donde se debatirá por qué el Estado no toma medidas eficientes para detener los asesinatos. Mientras tanto, un líder social muere cada dos días en Colombia.