¿Por qué debería el gobierno estadounidense cambiar su política en Cuba?

El orden mundial post-Covid, la invasión de Ucrania por parte de Putin y la polarización política mundial hacen que el destino de Cuba sea casi irrelevante. Una pequeña isla en el Caribe, con 11 millones de habitantes, todavía atrapada en una mentalidad de Guerra Fría no representa una amenaza para Estados Unidos, ni para el resto del mundo. Antes al contrario. Cuba no forma parte de las rutas del narcotráfico en Centroamérica, no hay violencia urbana como en Guatemala, Haití o El Salvador. No tiene armas nucleares, ni fuerzas armadas que puedan amenazar a otros países. No es un Estado fallido.

Algunos podrían argumentar que Cuba sigue "exportando" la revolución. Ya no. Venezuela no necesita a Cuba. Hay suposiciones de que el servicio de inteligencia cubano -probablemente la principal institución dentro del gobierno de Cuba- es clave para la supervivencia de Maduro, pero no hay cifras que puedan confirmar estas ideas. Daniel Ortega no necesita a Cuba para mantener su poder.

La irrelevancia de Cuba podría cambiar: el fin del régimen castrista podría iniciar una nueva ola de democratización en América Central y del Sur. No hay que subestimar el impacto regional que tendría la caída de la revolución cubana gracias a un grupo de jóvenes artistas cubanos.

Hay dos problemas que se interponen en el camino de tal sueño. Primero, para los gobiernos de Estados Unidos los votos de los cubanoamericanos parecen ser más relevantes que las violaciones de los derechos humanos en Cuba. Las cifras de 2018 mostraron que hay 1.344.000 cubanos altamente concentrados en Florida. En el período 2014-18, el 63 por ciento de los cubanos en Estados Unidos vivía en el área metropolitana de Miami. Florida ha votado sistemáticamente por el ganador en cada elección desde 1964: ningún republicano ha ganado sin este estado en 100 años. Los resultados en Florida suelen ser siempre muy ajustados. Esto explica por qué los candidatos presidenciales se preocupan más por los votos en Florida que por los jóvenes artistas perseguidos en Cuba.

La mayoría de los cubano-estadounidenses prefieren la mano dura en lugar del enfoque de Obama. El presidente Joe Biden no transformó el legado de Trump hasta ahora, cuando el departamento de Estado anunció el restablecimiento del Sistema de Libertad Condicional para la Reunificación de la Familia Cubana (CFRP, por sus siglas en inglés). El sistema CFRP, creado en 2007, permite a ciertos ciudadanos estadounidenses solicitar libertad condicional para sus familiares en Cuba. La administración también ha anunciado un aumento de los servicios consulares en La Habana y la concesión de visados. Se ha eliminado el límite de 1000 dólares para las remesas.

Hay varios factores que podrían explicar estos cambios. Según las cifras de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de EE.UU., 80.000 cubanos llegaron a las fronteras de EE.UU. desde México entre octubre 2021 y marzo 2022. También podríamos especular que estos pequeños pasos están relacionados con las elecciones de medio término en Florida, el próximo mes de octubre. El presidente Biden perdió en Florida en 2020. Los demócratas aún no tienen un candidato claro para la gobernación.

La represión parece ser la única respuesta

Tras el levantamiento social del 11 de julio, el gobierno reaccionó con más represión, exilios forzados, detenciones domiciliarias ilegales y encarcelamientos. La persecución de los artistas alcanzó un punto de inflexión cuando el régimen canceló la Exposición de Arte de La Habana de 2018. Un joven artista, Luis Manuel Otero Alcántara, se enfrentó a la decisión convocando una Bienal alternativa. Él, junto con otros colegas, organizó el Movimiento San Isidro para luchar por la libertad de expresión.