Protestas en Cuba: los cubanos se vistieron de ciudadanos

Las protestas espontáneas de los ciudadanos cubanos del 11 de julio resumen iniciativas que surgieron hace varios años. ¿Cuáles son las causas de estas manifestaciones que reflejan las frustraciones de ciudadanas y ciudadanos cubanos, que se animaron a salir a la calle a gritar “Libertad”?

Entender qué pasa en Cuba implica mirar una serie de situaciones que han llevado a que una revolución enaltecida por los progresistas del mundo se haya convertido en una autocracia que ha fracasado en crear desarrollo económico y social.

Un primer aspecto que debe quedar claro es que no es una turba organizada. No hay una dirigencia que convoque a movilizarse. Es la expresión desesperada ante el agotamiento de una revolución malograda. Es un error creer que son opositores coordinados. La mayoría escenifica el hartazgo y no una opción política.

La llegada de internet a los móviles en diciembre de 2018 rompió el monopolio de la comunicación del régimen comunista. La apertura de las Tiendas de Monedas Libremente Convertible y la desaparición del peso cubano convertible, el CUC, a principios de 2021 desnudó la fragilidad de la economía, la necesidad de divisas, y la escasez de recursos básicos, especialmente alimentos. Asimismo, mostró la falta de ideas del gobierno para encarar la crisis económica.

Ante el COVID-19, los cubanos estaban obligados a realizar largas colas para poder comprar elementos esenciales como comida, remedios y productos de limpieza personal. Mientras tanto el gobierno continuaba divulgando que la pandemia estaba controlada y que las vacunas Soberana 1 y 2 progresaban de manera muy alentadora mientras los cubanos ridiculizaban su eficacia. Una mirada a las cifras de la Organización Mundial de la Salud confirma que los contagios y muertes por COVID 19 eran estables hasta marzo. En abril se dispararon los fallecimientos y, a partir de mayo, los contagios.

Un poquito de libertad a través de Twitter

Desde 2018, los cubanos utilizan las redes sociales para contar, muchas veces con humor, sus penurias cotidianas. Recientemente, estas penurias comenzaron a concentrar las conversaciones en las interminables colas para comprar comida o las detenciones arbitrarias.