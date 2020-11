Guaidó propone apartarse si se aparta Maduro, para ir a elecciones libres, justas y verificables

Pero la verdad es que el tiempo no va en favor de Maduro. Maduro está un día más usurpando funciones, no tiene un país que lo reconozca, ni un préstamo adicional, no tiene cómo solucionar la crisis de combustible. No puede poner ni siquiera gasolina a un vehículo en Venezuela, ni trasladar la cosecha que siembran nuestros campesinos.

Esa es la cruda verdad.

En Venezuela tampoco gana el gobierno encargado de Juan Guaidó, porque Maduro sigue ahí. Esa es nuestra variable de éxito, lograr la transición mientras atendemos la emergencia, visualizamos la crisis. Mientras resistimos. Así que te puedo decir que mientras Maduro prevalezca, toda Venezuela pierde. La única posibilidad de ganar para la nación y la región es con una transición democrática.

Hay una tentación. Debo decirlo en voz alta: que los países del mundo se acostumbren a vivir con el dictador. Lo hemos visto en otras naciones, en otras regiones. Eso sí sería lamentable.

JZ: Hubo, no hace muchos años atrás, un momento en que el gobierno venezolano tenía dinero hasta para regalar. Hoy día Venezuela no produce petróleo. ¿De dónde sale el dinero que maneja el gobierno?

JG: Primero, brevemente, algunos indicadores: 75 % de contracción del Producto Interno Bruto, es decir, destrucción de la economía. La inflación se cuenta por millones. El poder adquisitivo no existe. Según Naciones Unidas, menos de 1,90 dólar al día es pobreza extrema y aquí tenemos dos dólares el sueldo mínimo mensual, por la corrupción, por la ineficacia. Invirtieron 300.000 millones de dólares en la industria petrolera venezolana y la quebraron. Venezuela fue el cuarto país del mundo que invirtió más en su industria petrolera en los últimos 12 años. El primero, si no me equivoco, es Estados Unidos, luego Rusia, seguido de Arabia Saudita. Esos países duplicaron la producción petrolera en el mismo período de inversión. Venezuela pasó de casi tres millones de barriles diarios a 300.000. ¿Qué pasó con el dinero? Se lo robaron.

¿De qué vive hoy la dictadura? De una economía casi paralela, del oro extraído del sur de Venezuela, que podemos catalogar como oro de sangre, en un paralelismo con lo que fue el conflicto de los diamantes en África del Este. Tiene las mismas características: financiamiento de grupos irregulares, trata de personas, contrabando de armas, lavado de dinero, ecocidio, etnocidio con el desplazamiento de más de veinte comunidades indígenas en el arco minero.

De eso es de lo que vive la dictadura, y de los más los 300.000 barriles de petróleo, aproximadamente, que puede extraer aún.

JZ: Cuando se vive una realidad como la venezolana, lo primero que se pierde es la verdad. Y cuando se pierde la verdad, lo que surge es un mal de chismes, de comentarios, de cosas verdaderas y otras medias falsas o medias verdaderas. Uno de esos chismes famosos asegura que hay conversaciones confidenciales entre el sector de Guaidó y el gobierno. Obviamente, no le pido que usted que me dé detalles, pero ¿es cierto eso?

JG: No hay en este momento conversaciones. No las hay porque la dictadura ha utilizado estos mecanismos para burlarse de cualquier resolución.

Coincido 100% con esa expresión de que una de las primeras víctimas en dictadura es la verdad, y también el uso del lenguaje. Hoy en Venezuela hablar de negociación o diálogo es feo, está mal visto. Es la reina de los mecanismos de resolución de conflicto, pero la dictadura ha manoseado tanto el concepto, lo ha trastocado de tal modo que hoy se ve mal referirse a la negociación.

Ojo, nosotros en ningún momento hemos negado esa posibilidad. Tanto así que estuvimos en la mediación de Noruega ¿Qué sucedió? La dictadura lamentablemente se levantó de la mesa y salió corriendo, arguyendo excusas acerca de las sanciones. Presentamos una alternativa, pero no hubo caso. Nosotros, para cualquier mecanismo de resolución al conflicto vamos a estar presentes.

Evitamos utilizar la palabra negociación o diálogo, para que no se nos malinterprete en casa. Pero hoy está muy claro el respaldo a la negociación. Lo ha dicho Europa, Estados Unidos, la OEA, Colombia, Brasil, Corea del Sur, Japón. Elecciones presidenciales y parlamentarias libres, con garantías para todos los sectores que deseen participar en ese proceso.

JZ: ¿Tiene alguna importancia para su visión política de futuro el resultado de las próximas elecciones en los Estados Unidos?

JG: Los Estados Unidos decidirán de manera soberana lo que quieren. Debo agradecer a la administración del presidente Donald Trump el soporte que hemos recibido, un apoyo que es bipartidista. Tenemos una muy buena relación en el Senado. Y adicionalmente, debo decir, Maduro no solo tiene un problema con la Casa Blanca, con el Senado, lo tiene también con un poder independiente, que es el Poder Judicial, con una demanda penal por narcotráfico y terrorismo.

Estoy seguro de que hoy nadie está cómodo con tener a un narcotraficante de vecino, mucho menos a un delincuente de lesa humanidad, o a alguien que ha denigrado la condición humana en tan grande medida.

Imagínate el desespero que hay que sentir para preferir salir de tu casa, apagar todo, agarrar un bolsito con lo que encuentres a la mano, agarrar a tu hijo en los brazos y marcharte, caminar miles de kilómetros. Cuán inmenso debe el desespero que sufre alguien para preferir eso a quedarse un día más, luchando. Por eso llamo a la reflexión del mundo libre a ver cómo actúan los autoritarismos con tanta agilidad, con aparatos de propaganda siempre despiertos, y las democracias a veces van, en ese sentido, un paso atrás.

JZ: Las principales víctimas de esta crisis política, social, económica, es el pueblo de Venezuela. Da la impresión de que mucha gente ha perdido el horizonte del futuro y está desesperanzada, solo piensa en la supervivencia. ¿Cómo se le devuelve a esa gente, a esa mayoría, la esperanza en otra Venezuela?

JG: Bueno, te tengo una buena noticia, José. En estos momentos hay centenares de personas en la calle protestando. Eso habla de la dignidad humana, de la resistencia, de la tolerancia, no de la maldad, por el contrario, de aguantar para pensar en el futuro.