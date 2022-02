Hacia una gobernanza regional 3M: multilateral, multinivel y multiactoral

Por el otro, el ascenso geopolítico de China y el aumento de su rivalidad con Estados Unidos no es una novedad y se ha hecho evidente, desde hace ya un par de décadas, en una mayor tensión en espacios compartidos (ONU, Fondo Monetario Internacional, OMS, etc.) así como en la creación de esquemas globales alternativos liderados por la potencia asiática: el Nuevo Banco de Desarrollo, la Conferencia de Interacción y Medidas de Confianza en Asia, la Asociación Económica Integral Regional (RCEP), el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (AIIB) y la “Nueva Ruta de la Seda”.

Y aunque la rivalidad entre las dos potencias alcanzó un punto crítico en los últimos años del gobierno de Donald Trump, esta dinámica no parece estar cambiando con la administración de Joe Biden. A menos de un mes de asumir como presidente, Biden lanzó un mensaje en la Cumbre de Seguridad de Munich (Alemania) para el concierto de naciones del mundo: “America is back”, y más recientemente lanzó el pacto de seguridad AUKUS con Australia y el Reino Unido para contrarrestar la influencia de China en la región del Indo-Pacífico. Estas movidas hacen prever que las tensiones sobre temas comerciales, así como las preocupaciones sobre la situación en Hong Kong y Taiwán y de los derechos humanos en general, no desaparecerán de la agenda bilateral.

Estos elementos han repercutido, claramente, en la forma en que se tomaron las medidas para afrontar la pandemia, predominando soluciones nacionalistas para cerrar fronteras y comprar insumos médicos y vacunas, y han contribuido a configurar un apartheid mundial, entre países ricos e inoculados, por un lado, y el resto de países donde la pandemia corre el riesgo de volverse endémica, por el otro. También han contribuido a la debilidad de las soluciones multilaterales, como el tímido mecanismo de cooperación para la vacunación propuesto por la OMS —COVAX—, que, en caso de funcionar, lograría cubrir solamente al 20% de la población mundial.

Esta situación debería preocuparnos, particularmente a quienes vivimos en América Latina. Lamentablemente, y a pesar de haber tenido la mayor cantidad de muertes por millón de habitantes y la peor caída en la actividad económica como consecuencia de la pandemia, en la región no se produjo una acción concertada por parte de los países en respuesta a las amenazas que trajo la Covid-19, más allá de acciones puntuales y bilaterales.