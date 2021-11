La ciudad como escenario para construir el futuro

La consecuencia es una segregación voluntaria de los sectores más ricos, encerrada y privatizada; y la involuntaria de los sectores populares en asentamientos precarios, informales y en zonas de riesgo. En el medio, resiste una clase media frágil y en retroceso. Hoy la informalidad laboral en la región supera el 50% de los trabajadores, con un porcentaje más alto para las mujeres. Asimismo, los casi 100 millones de indígenas y afrodescendientes que viven en ciudades son un 30% más pobres que el promedio de la población, y tienen unos 4 años menos de escolaridad, enfrentando peores situaciones de hacinamiento, desalojos y violencia. La ciudad divide.

Paralelamente, el principal impacto de la región en el cambio climático global proviene de las ciudades. Tanto la concentración poblacional y el desarrollo urbano no planificado de las ciudades ha traído consecuencias dramáticas. Una causa es el consumo desmedido de recursos naturales - agua en particular, con la sobreexplotación de acuíferos, costas, etc- . Otra es el uso del transporte, principal aportante de CO2 a la atmósfera, y que en la región se ve empeorado por las grandes distancias a recorrer y la carencia de transporte público de calidad y el consecuente sobreuso del automóvil. El tercero es la destrucción del suelo debido a la invasión desmesurada de bosques, humedales, y la pérdida de biodiversidad. La ciudad no es sostenible.

Ambos desafíos, claro está, se encuentran completamente imbricados. Para poder dar respuesta a la emisión creciente de gases de efecto invernadero, el deterioro de los ecosistemas, y la contaminación del aire y del suelo, hay que también dar respuesta a la creciente brecha social: los sectores más vulnerables de la población viven cada vez más lejos de los centros urbanos con precarias condiciones de vivienda, falta de infraestructura y un ambiente poco sano.

Es por ello que tenemos que pensar en soluciones socio-ecológicas integrales que incluyan la reducción de consumo energético, la sostenibilidad, la reducción de las desigualdades sociales, el desarrollo de espacios habitables adecuados y la justicia ambiental.