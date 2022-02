El concepto de las UPP seguía en gran medida una idea de humanización de la actividad policial como forma de ganarse la confianza de la población. La intención era romper con la lógica de la guerra y dar mayor énfasis a la seguridad ciudadana, introduciendo la policía de proximidad como un nuevo estándar de seguridad pública. Esta táctica, que al principio resultó eficaz, pronto empezó a mostrar signos de que no estaba funcionando como se esperaba.

Los estudiosos señalan que los fracasos del programa UPP se deben básicamente al conflicto de paradigmas: por un lado, la policía de proximidad y el respeto a los derechos humanos, por otro, la persistencia del ethos guerrero y la "masculinidad salvaje" en la identidad policial.

Principalmente en los grupos tácticos, como el Batallón de Operaciones Policiales Especiales (BOPE), se impuso la lógica de la guerra y la confrontación en la recuperación territorial de las zonas controladas por el crimen organizado, requisito indispensable para la implantación de las UPP. Estos grupos tácticos son conocidos por sus acciones particularmente truculentas: entidades nacionales e internacionales han denunciado la brutalidad de este batallón. Ya en 2005, un informe de la ONU mostró pruebas de torturas y ejecuciones sumarias de adolescentes llevadas a cabo por soldados del BOPE.

El caso de Amarildo de Souza, residente en la favela de Rocinha, que desapareció tras ser interrogado en la UPP local en 2013, fue emblemático del fracaso del programa. Tras investigar el caso, 11 soldados de la UPP y un comandante fueron condenados por tortura seguida de muerte, ocultación del cadáver y fraude procesal.

La guerra de los hombres contra los hombres

Con el fracaso del experiencia de las UPPs, la lógica masculina de la guerra en la seguridad pública brasileña ha vuelto con fuerza. Esta lógica ha ganado poder y protagonismo en el gobierno de Jair Bolsonaro, un ex capitán del Ejército elegido en 2018 para el máximo cargo del gobierno. Construido sobre una alianza de fuerzas conservadoras, el gobierno de Bolsonaro, ahora en su último año de mandato, ha nombrado a militares de las Fuerzas Armadas, en particular del Ejército, en puestos decisivos en los diferentes escalones de la administración pública.

En el estado de Río de Janeiro, los gobernadores de línea dura Wilson Witzel, elegido en la ola de Bolsonaro de 2018, y su sustituto Cláudio Castro, también aliado del presidente, fueron los responsables de la truculenta política de seguridad pública que aún se mantiene en el estado.

Los índices récord de violencia policial reafirman la lógica masculina de la guerra de seguridad. La muerte de al menos 29 personas en una operación policial en la masacre de Jacarezinho en mayo de 2021 es uno de los muchos ejemplos de la brutalidad cometida contra las poblaciones pobres y periféricas de la capital del estado. Fue la segunda mayor masacre policial en la historia del estado de Río de Janeiro.

Paralelamente, los grupos paramilitares y parapoliciales - las llamadas "milicias" - ganan poder. En la actualidad, las milicias ya controlan más de la mitad del área de la ciudad de Río de Janeiro. La prueba más sangrienta del creciente poder de los grupos milicianos es el asesinato de la concejala Marielle Franco en 2018, un crimen que sigue sin resolverse.

Los que pierden son los habitantes de las favelas. En el enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y la delincuencia, las mujeres también son víctimas frecuentes. A menudo son objeto de formas específicas de violencia policial. Se han denunciado casos de acoso, extorsión, violación y tortura practicados por la policía contra las mujeres, pero rara vez se han analizado y debatido.

En la guerra de hombres contra hombres, son las mujeres las que cargan con las heridas invisibles de una política pública fracasada que sigue apostando por el enfrentamiento y la eliminación del enemigo.

*Este artículo se basa parcialmente en los resultados del estudio titulado "Police Soldiers, Elite Squads, and Militia: Militarized Masculinities and Public Security Discourses in Rio de Janeiro (1995-2018)", de Kristina Hinz y Juliana Vinuto, publicado en el International Feminist Journal of Politics , disponible en aquí.