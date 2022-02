La resistencia Munduruku en Brasil evidencia la perversidad del sistema

Las incursiones de forasteros continúan hasta hoy, trayendo violencia y enfermedades, como la epidemia de sarampión de los años 40, que diezmó a la población, y ahora el envenenamiento por mercurio de la minería salvaje. Más recientemente, desde que Bolsonaro asumió el cargo en enero de 2019, los ataques de los mineros de oro ilegales y, directa o indirectamente, de los grandes ganaderos, plantadores de soja y otros acaparadores de tierras no han hecho más que aumentar, con la connivencia de las autoridades locales y nacionales, especialmente tras una sentencia del Tribunal Supremo que obliga al gobierno a proteger a los pueblos indígenas yanomami y munduruku. Bolsonaro ha jurado no mantener a los "hombres prehistóricos en los zoológicos", no "demarcar ni un centímetro más" de la Amazonia, y azuza cualquier tipo de violencia para salirse con la suya porque para él, "donde hay tierra indígena, hay riqueza debajo de ella". El Tribunal Supremo está bloqueado, la Constitución anulada, la legislación medioambiental saboteada, y la tala ilegal y la deforestación en la Amazonia han recibido luz verde. No hace falta decir que los Munduruku no son el único grupo indígena que se organiza y resiste a las depredaciones del capitalismo, pero, dado que el territorio de los Munduruku es una de las zonas indígenas más explotadas de Brasil, la corrupción generalizada tiene aquí algunos de sus peores y violentos efectos. Y ellos lo han sacado a la luz.

La fiebre del oro de Munduruku da una idea de la magnitud de las cosas. En 2018, la cuenca del Tapajós produjo unas treinta toneladas de oro ilegal, aproximadamente un tercio del total del país y probablemente mucho más: Las cifras no son fiables, ya que se trata de un negocio secreto, que compra, procesa y vende desde centros ilegales como Itaituba y Jacareacanga en Pará, pero con tentáculos que se extienden a otras ciudades de Brasil, conectándose con el narcotráfico a través de Colombia, la Guayana Francesa y Venezuela, e incluye la detección de metales, el bateo, la extracción, la excavación y el dragado, con equipos que incluyen pistas de aterrizaje, aviones, helicópteros y excavadoras, hasta las comunicaciones por satélite, los generadores, las cadenas de suministro de alimentos y las empresas ficticias que blanquean el dinero.

El negocio tiene largas raíces coloniales, con más de 800.000 esclavos, que se remontan a la primera fiebre del oro mundial en 1690. Los ataques y el envenenamiento de los Munduruku forman parte de una larga ofensiva contra los pueblos indígenas de Brasil, que se han enfrentado al genocidio, la apropiación de tierras y la devastación durante más de cinco siglos, en un proceso que cobró nueva vida gracias a los objetivos de desarrollo de la dictadura militar.

El asesinato no es ajeno a las industrias extractivas. En octubre pasado, Bolsonaro logró esquivar las acusaciones de genocidio en una investigación del Senado, aunque el informe final determinó que "comandó una política antiindígena que expuso deliberadamente a los pueblos nativos al abandono, el acoso, la invasión y la violencia desde antes de la pandemia". De hecho, se afirmó, vio en la Covid-19 "una oportunidad" para perjudicarlos: "No hay disfraz suficiente para encubrir la voluntad declarada del presidente de atentar contra los indígenas". También se planteó la cuestión de la impunidad, y también la complicidad de alto nivel porque todo el mundo sabe que Bolsonaro no puede actuar solo.

El artículo 231, párrafo 5, de la Constitución brasileña de 1988 dice: "Se prohíbe el desalojo de grupos indígenas de sus tierras, excepto [...] en casos de catástrofe o epidemia que pongan en peligro a la población, o en interés de la soberanía del país [... pero] en cualquier caso, se garantiza el retorno inmediato en cuanto cese el riesgo". Sin embargo, la ley y los organismos gubernamentales no ofrecen ninguna protección. Son parte del problema. De hecho, están "atacando las reservas naturales y las áreas protegidas utilizando el Ministerio de Medio Ambiente para destruir las protecciones legales y convertir estas tierras -incluyendo los territorios indígenas- en propiedad privada".

Por ejemplo, el territorio Munduruku Sawré Muybu, que no ha sido confirmado totalmente como reserva indígena, ha sido objeto de trece solicitudes de explotación minera, así como de otras catorce en Mato Grosso, por parte del gigante minero Anglo American, que cotiza en el Reino Unido (y que se enriqueció explotando a los mineros negros en la Sudáfrica del apartheid). InfoAmazônia reveló en noviembre de 2020 que estas solicitudes presentadas por Anglo American para explotar minas en tierras indígenas de Mato Grasso y Pará habían sido aprobadas por la Agencia Nacional de Minería (ANM), a pesar de la prohibición constitucional.