Sociopatía y democracia compiten en Brasil

Desde que llegó a la presidencia en enero de 2019, Bolsonaro ha supervisado la destrucción de al menos 16.000 kilómetros cuadrados de selva tropical brasileña, uno de los ecosistemas más cruciales del planeta. Para el gobierno, esta devastación significa "crecimiento económico".

En este sentido, según Beto Verissomo de Imazon, un instituto brasileño de investigación para el desarrollo sostenible, dice: "La deforestación no tiene relación con el crecimiento económico. Es sólo crimen organizado".

No es casualidad que Ricardo Salles, exministro de Medio Ambiente de Bolsonaro, tuviera que dimitir tras ser acusado en una investigación penal de obstruir una investigación policial sobre la tala ilegal en la selva amazónica y facilitar la exportación de madera cortada ilegalmente. Pero esto ocurrió sólo después de haber pasado dos años permitiendo la deforestación, los incendios furiosos y las invasiones de zonas indígenas, así como bloqueando el cobro de multas, persiguiendo a los inspectores y siguiendo deliberadamente un camino de devastación ambiental.

Mientras tanto, Bolsonaro literalmente se cagó en las preocupaciones ambientales con otra de sus inanes e insensatas recetas: "Basta con comer un poco menos. Usted habla de contaminación ambiental. Basta con hacer caca cada dos días".

En cuanto a la Covid-19 (sólo una pequeña gripe, dijo al principio de la pandemia), a la vacunación, y a los cerca de 619.000 muertos hasta ahora (incluyendo un número desproporcionado de indígenas), todo esto "aburre" a Bolsonaro, que no soporta todos los "lloriqueos" al respecto.

Ni siquiera le molesta que su no-política haya llevado a una investigación del Congreso a concluir que debería ser acusado de crímenes contra la humanidad. Así que no se trata sólo de un presidente torpe, sino de un "sociópata incurable", como dice el compositor Zeca Baleiro.

Y el sociópata se va de vacaciones cuando se produce una catástrofe no natural de la que él es en gran parte responsable, especialmente en una zona donde sus votos son escasos y el índice de rechazo es mayor. Así, mientras el estado de Bahía se ahogaba, él se fue a pescar a Santa Caterina y publicó fotos en las redes sociales, al tiempo que atacaba la vacunación de los niños contra la Covid-19, utilizando incluso a su hija de once años, que no será vacunada, en sus diatribas.

Maniobras oscuras y noticias falsas ante las elecciones 2022

En 2018, el año de las elecciones presidenciales que le llevaron al poder, el volumen de noticias falsas se cuadruplicó. El personal de la Agência Lupa, dedicada a la verificación de hechos, recibió hasta 56.000 amenazas de muerte al mes. Entre otras víctimas de la campaña de odio que llevó a las amenazas de muerte que le obligaron a exiliarse está Jean Wyllys, uno de los autores de este artículo.

Ahora, ante las elecciones de octubre de 2022, gente como Steve Bannon y los ejecutivos de Silicon Valley observan con interés el papel que puede jugar la desinformación y cómo puede destruir la vida de los críticos molestos. Bolsonaro ha subido la apuesta al intentar limitar la eliminación de contenidos en las redes sociales para proteger, según él, la libertad de expresión de sus partidarios.

El 6 de septiembre, víspera de la fiesta nacional de Brasil, justo antes de sus mítines en Brasilia y São Paulo, en un movimiento para agitar a su base de extrema derecha, firmó el decreto correspondiente, incluso mientras el Congreso y el Tribunal Supremo lo están investigando a él y a sus hijos por dirigir una red de noticias falsas.

No es que le importe un ápice lo que digan el Congreso o el Tribunal Supremo o la Constitución. Como está más preocupado porque está muy por detrás del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva en las encuestas, actualmente está hablando mal y haciendo de las suyas con el juez Alexandre de Moraes, que preside una importante investigación sobre noticias falsas, y confiando en el poder de su fábrica de noticias falsas, la llamada Oficina del Odio.

Patrícia Campos Mello, autora de A máquina do ódio: notas de uma repórter sobre fake news e violência digital (La máquina del odio: notas de una reportera sobre noticias falsas y violencia digital), la describe como "un equipo de estrategia digital que opera desde una sala en el palacio presidencial" que "trabaja junto a los blogueros y youtubers bolsonaristas y los perfiles en las redes sociales, incluyendo a Bolsonaro, sus hijos y simpatizantes... Con eso pueden dar forma a la narrativa. Así guían la discusión en las redes sociales".