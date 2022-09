Y los jóvenes negros detenidos por delitos menores siempre corren el riesgo de perderse para siempre, transformados tanto por la violencia a la que están sujetos como por la exposición a las redes del crimen organizado que operan dentro de las cárceles brasileñas.

La activista de derechos humanos de Río, Mónica Cunha, lo vivió en primera mano con su hijo Rafael. Detenido a los 15 años, pasó cinco años en un centro correccional para menores. Nunca volvió a ser el mismo. “Vi a Rafael cambiar, vi cómo entró en el sistema y en lo qué se convirtió”, recuerda. “El 5 de diciembre de 2006, cuando tiraron el cuerpo de Rafael en el suelo con un tiro de fusil, ese Rafael ya no era Rafael. Se transformó en esos cinco años dentro de ese sistema”.

Más tarde, Cunha fundó Movimento Moleque, una ONG que ayuda a organizar a las madres de las víctimas de la violencia estatal. También las insta a no dejar que la gente llame criminales a sus hijos muertos. “Yo no hice un cheque en blanco para que nadie hablara de Rafael”, dice. “La única que puede hablar de Rafael soy yo. Yo que di a luz, sé lo que fue criarlo, sé lo que fue amamantarlo, yo vi cuando empezó a transformarse, así que nadie tiene que hablar de mi hijo. Esto es lo que les digo a estas mujeres: ‘No dejen que nadie diga que su hijo es un bandido, porque no lo es, nunca ha sido. Puede ser un varejista, porque todo lo que tenemos aquí [en la favela] es varejista, pero no bandidos”.

Tras la operación en Jacarézinho, Bolsonaro se lanzó a Twitter para difamar a los familiares en duelo y felicitar a la policía por matar a "narcotraficantes que roban, matan y destruyen familias". En el momento de su declaración, aún no se había iniciado la investigación policial sobre la verdadera implicación de los fallecidos en actividades delictivas. El presidente también posó para una foto con un cartel en el que se leía "CPF cancelado", expresión utilizada para referirse a personas muertas en operaciones policiales.

El número de madres en duelo y familiares de víctimas de la violencia estatal sigue creciendo. En mayo, un año después del operativo policial en Jacarézinho, otro operativo policial dejó 23 muertos en Vila Cruzeiro, una favela del norte de Río.

Sin acción, sin investigación

Mientras tanto, las afligidas madres de Jacarézinho continúan acosadas por la inacción de las autoridades. El Ministerio Público (MP) archivó investigaciones sobre 24 de los asesinatos, acusando a la policía de homicidio y manipulación de pruebas en solo tres de las muertes. El caso de Matheus, hijo de Santos, es uno de los que se han archivado. Ella dice que estaba sentado, desarmado, en una silla de plástico mientras sufría un ataque epiléptico cuando le dispararon. “No tenía drogas con él y lo mataron de todos modos”, dice.

Olliveira, de Fogo Cruzado, dice que el Ministerio Público debe responsabilizar a la policía. “Son responsables de supervisar las acciones de la policía. La omisión del Ministerio Público significa mantener el statu quo de una policía que mata y muere mucho, y en este caso, mata más que muere”, argumenta.

De hecho, agregó, GAESP, una unidad del MP destinada a supervisar las acciones policiales, había perdido personal y recursos, lo que resultó en una acumulación de casos pendientes de investigación.

El ataque a Jacarézinho fue un caso atípico, en cierto modo. El caso atrajo la atención nacional e internacional e incluso dio lugar a una investigación. Muchas víctimas de la violencia armada nunca investigan sus muertes. Peor aún, sus cuerpos nunca se encuentran. Esta carga luego se transfiere a las familias de las víctimas, generalmente mujeres, según Adriano de Araújo, sociólogo y coordinador del Foro Grita Baixada, un movimiento social que lucha por los derechos humanos, la seguridad pública y la justicia en la Baixada Fluminense, región en el área metropolitana de la ciudad de Río de Janeiro.

“Suelen ser las mujeres las que se implican en el proceso de búsqueda, las que van a los hospitales, a las morgues, ponen carteles en las calles, hacen rondas con sus amigas para tratar de encontrarlos, son las que van a las boca de fumo, detrás de los narcotraficantes, de los milicianos”, dice. “Se duplica la violencia, porque además de no saber dónde está su nieto, hijo, hermano, tienen que escuchar que fueron negligentes, que no fueron buenas madres, que no fueron buenas esposas, que dejaron a sus hijos abandonados.”

La culpa y la vergüenza contribuyen al sufrimiento de las mujeres. Muchas de ellas ya sufren de problemas de salud previos debido a la falta de atención médica. “Dejan de cuidarse, dejan de ir al médico, se olvidan de tomar su medicina porque se involucran emocionalmente con la búsqueda”, dice Araújo.

También sufren la carga financiera adicional de perder una fuente de ingresos, lo que marca la diferencia para las familias donde la mujer ya es el principal proveedor.

Sin derecho a la memoria

Un año después de la operación de Jacarézinho, la herida sigue abierta. Cada vez que hay un intento de cicatrización, la herida se abre de nuevo. El 11 de mayo de 2022, menos de una semana después del primer aniversario de la masacre, un sencillo memorial erigido por familiares de víctimas y otros residentes de la favela fue destruido por la policía. En una escena cargada de simbolismo, la pequeña placa conmemorativa con los nombres de todas las víctimas fue derribada por un Caveirão, como es conocido popularmente el vehículo blindado utilizado por la Policía Militar del Estado de Río de Janeiro. “Ninguna muerte debe ser olvidada; ninguna masacre debe ser normalizada”, decía la placa.