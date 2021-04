La minera Glencore y los derechos humanos

Además, se requiere una transición que cuestione y replantee el modelo de producción y consumo excesivo que subyace a la crisis ecológica. De lo contrario, la transición energética es sólo un buen negocio. En el caso de Glencore, su práctica en el territorio lo dice todo.

Durante años se ha documentado, denunciado y tomado acciones en contra de los impactos de Glencore, pero no ha sido suficiente. Una vía importante para obligar a empresas como Glencore a que sean efectivamente responsables, es la construcción de instrumentos vinculantes a nivel nacional e internacional. Una de ellas, es la Iniciativa de Responsabilidad Empresarial en Suiza, llevada a referéndum popular en Noviembre de 2020.

El activista Suizo Stephan Suhner, de la organización Grupo de Trabajo Suiza Colombia ask!, afirma que la Iniciativa preveía medidas de “debida diligencia” para obligar a las empresas suizas a identificar, prevenir y rendir cuentas por los potenciales riesgos de violaciones de derechos humanos e impactos ambientales negativos que sus actividades puedan provocar.

Pese a que las autoridades llamaron a votar por el No, el 50,3% de los votantes dijeron que SÍ a la Iniciativa. Sin embargo, 17 de los 26 cantones votaron por el NO, por lo que la Iniciativa fue rechazada de acuerdo a la ley suiza. Sin embargo, existe una contrapropuesta del parlamento Suizo que, aunque con muchas limitaciones, puede brindar algunas oportunidades para vigilar a las empresas suizas como Glencore. Suhner también desea que Suiza adopte una postura más proactiva con respecto a otra iniciativa, el Tratado vinculante de la ONU sobre empresas transnacionales y derechos humanos.

Tratado Vinculante en la ONU – ¿Cuál es el estado actual?

Este 2021 el Tratado Vinculante para Empresas Transnacionales en materia de Derechos Humanos de la ONU ingresa en su 7mo año de negociaciones. Raffaele Morgantini, activista del CETIM y de la Campaña Global para Desmantelar el Poder Corporativo en la ONU, afirma que el principal desafío se encuentra en dotar al Tratado de contenidos que realmente le ayuden a cumplir los objetivos por el que fue impulsado.

Morgantini señala que actualmente se encuentra en la mesa de negociaciones “un borrador de Tratado cuyo contenido se acomoda a las propuestas e intereses de los lobbies de las transnacionales y de sus aliados políticos” y corre el riesgo de quedarse “sin dientes”.

Una de las cuestiones “es que el actual borrador de Tratado, no prevé obligaciones directas para las transnacionales, sino solamente obligaciones para los estados”. Esto sería un problema porque las empresas suelen ser más ricas y poderosas que los mismos estados; no existe la voluntad política o capacidad técnica suficiente para regular a las transnacionales; o finalmente ellas pueden escapar de la jurisdicción de los estados o incurrir en chantajes comerciales, etc.

“Tenemos que establecer obligaciones directas de respeto a los Derechos Humanos para las transnacionales”, dijo el activista. “Y en caso de no hacerlo, es necesario tener mecanismos jurídicos vinculantes para llevarlas a juicio y sancionarlas”. Para ello, la Campaña Global propone la creación de una Corte Internacional en donde los estados y las organizaciones de la sociedad civil, puedan presentar quejas contra las transnacionales sobre violaciones de derechos humanos. “Hay que buscar un equilibrio entre la necesidad de ir rápido, debido a que las comunidades afectadas necesitan ese tratado”, señala Morgantini, “pero, al mismo tiempo, asegurarse de que el contenido del Tratado sea acorde y pueda realmente ayudar a las comunidades en los territorios”.

###

Para mayor información sobre los contenidos de este artículo, visitar https://terra-justa.org/