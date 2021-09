Nicaragua: la revolución traicionada

¿Por qué la pareja desdeña las condenas internacionales, retiran embajadores y recurren al discurso agresivo tanto para los oponentes como para gobiernos que reclaman la preservación de las libertades? Porque saben que no hay voluntad para dedicarse a otras cosas que no sean la pandemia y otras urgencias más próximas. O, y es lo peor, porque el desengaño es tan grande que resulta difícil sobreponerse.

Hay razones que explican las circunstancias totalitarias. La principal es que la democracia es una flor rara en la tierra de Sandino.

En 1912, las fuerzas militares de Estados Unidos invaden el país y mantienen la ocupación hasta 1925. El líder nacionalista Augusto César Sandino organiza un ejército para oponerse a la ocupación. Tras seis años los marines abandonan el país

Mediante un golpe de Estado en 1936, la familia Somoza se hace con el poder por más de largos 40 años. La permanencia se consigue con recursos que van desde el golpe de Estado y los pactos para aprobar disposiciones que alargan los periodos presidenciales, hasta fraudes electorales, con el apoyo de Estados Unidos y las garantías que dan las armas del Ejército.

Entre 1937 y 1979, hubo generaciones que no vivieron nunca en democracia. Las dictaduras terminan, pero dejan en las conciencias sesgos autoritarios. La rebeldía del 2018 es consecuencia del cambio de los tiempos, del acceso a internet, de una juventud deseosa de participar en la construcción de una vida más digna, del hartazgo con los abusos de la tiranía y del enriquecimiento ilícito de los que ostentan el poder. Darse cuenta es abrir los ojos para no volver a cerrarlos.

De la revolución sandinista que derrocó a Somoza queda un nombre, una fecha, el 19 de julio de 1979, y el recuerdo de una gesta de moderación revolucionaria, generosa con los vencidos, que despertó la admiración y el apoyo político y financiero de decenas de países y millones de simpatizantes alrededor de la tierra.

Hoy el espejo devuelve imágenes ajenas a todo propósito libertario.

Entre abril del 2018, inicio de protestas populares que demandaban un proceso democratizador, y septiembre de ese año, se contabilizaron 325 asesinatos, un número indeterminado de desaparecidos, miles de heridos, a lo menos cien mil exiliados y más de 1600 presos políticos. 140 de ellos todavía en prisión.

La lista se incrementa en las semanas recientes con el encarcelamiento de los siete candidatos presidenciales adversos al presidente Daniel Ortega para las elecciones del próximo siete de noviembre.

Otros 23 opositores están detenidos e investigados por violación de la ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz. Dicho en breve, por “traidores de la patria” y protagonistas de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”.

La persecución no conoce fronteras. 40 organizaciones no gubernamentales perdieron su personalidad jurídica y no pueden seguir realizando sus programas, principalmente de carácter asistencial social y combate a la pobreza.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión y la Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para América Central y República Dominicana han registrado que, en los últimos dos meses, y “ante la intensificación de la represión”, al menos 12 periodistas de diversas regiones se han visto obligados a salir al exilio.