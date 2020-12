Perú deberá cambiar su Constitución

José Zepeda: Señor Roncagliolo, comencemos, si le parece, con una aclaración indispensable sobre los móviles que condujeron al golpe de Estado parlamentario en su país. La pregunta es pertinente porque en el exterior se ha repetido sin cesar que han sido motivos ajenos a la institucionalidad, ya sean estos privados o corporativos. ¿Cuáles son estos?

Rafael Roncagliolo: Es difícil juzgar las intenciones de los vacadores (neologismo utilizado en el Perú para hablar de los partidarios de cesar al presidente y declarar vacante su cargo), pero hay algunos elementos que se pueden tener en cuenta. En primer lugar, en el Perú no hay partidos políticos, así que pensar que haya móviles partidarios no tendría mayor sentido. Los partidos no funcionan como tales. Por lo tanto, estas decisiones dependen de la voluntad de los parlamentarios. Se trata de voluntades dispares.

En un nivel más superficial está presente el afán de asumir posiciones de prestigio, como la presidencia del país. Seguramente también postergar las elecciones y de esa manera prolongar el mandato parlamentario.

En tercer lugar, está claro que entre los vacadores hay una mayoría que tiene procesos judiciales abiertos, 65 de 105 parlamentarios. El presidente del Congreso tiene hasta ocho iniciativas de demanda judicial. De manera que el control del Ejecutivo y el Legislativo permitiría maniobrar para suspender estos juicios.

Estas me parecen motivaciones que uno puede suponer plausibles. Por otro lado, es cierto, que la denuncia contra el presidente Martín Vizcarra, que había sido el paladín de la lucha anticorrupción, ha chocado mucho a la opinión pública. Y naturalmente los parlamentarios podían utilizarla como una buena razón, como un buen argumento justificativo de sus intenciones.

JZ: ¿Se erradicó el peligro que se precipitó sobre la democracia o los golpistas siguen activos?

RC: Diría que es una situación muy frágil. Por un lado, el nuevo gobierno del presidente Francisco Sagasti tiene una altísima legitimidad, tanto nacional como internacional, de manera que es muy difícil intentar otra vez operaciones de este tipo. Por otro lado, no hay ninguna razón para pensar que esta voluntad vacadora no vuelva a presentarse. Sobre todo, porque el Tribunal Constitucional no ha querido pronunciarse sobre la pertinencia de la vacancia y sobre la legitimidad constitucional de lo que es una “incapacidad moral permanente”, de manera que esto pende como una espada de Damocles para el gobierno de transición y también para los gobiernos futuros. Entonces no se puede aseverar que este peligro esté desterrado, está siempre latente.

JZ: Usted lo ha dicho. Hay un Congreso en el cual varias decenas de los parlamentarios tienen procesos por diversas causas que van desde la corrupción hasta el homicidio. Hay seis expresidentes cuestionados por la justicia y yo me hago cargo de que no hay respuestas fáciles para problemas tan profundos. Pero ¿es factible aproximarse a una explicación de esta crisis moral y espiritual en el Perú?

RC: Es un proceso muy largo que tiene que ver con lo que llamo “la privatización y la mercantilización de la política”. Hace un cierto tiempo, cada vez más, la idea de la política como actividad pública orientada por finalidades colectivas, cede terreno a una práctica de la política como una forma de obtener poder e ingresos personales.