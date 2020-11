Policía abre fuego sobre protesta contra el feminicídio en Cancún

Aún así, hay algo en la ira de una mujer que a menudo se enfrenta a una rabia desmesurada. Por eso, según un estudio que salió esta semana, las mujeres en México cumplen sentencias de prisión más largas que los hombres, cinco años más en promedio. "Las mujeres son vistas como cuidadoras y son castigadas con mayor severidad por sus transgresiones", dijo el estudio.

En los Estados Unidos, las mujeres que matan a sus parejas masculinas son condenadas a cumplir una media de 15 años, mientras que los hombres que matan a sus parejas femeninas sólo son condenados a cuatro años. La ACLU ha publicado una letanía de castigos desmesurados que las mujeres estadounidenses reciben cuando se salen de sus roles tradicionales.

A pesar de la mayor concienciación, la tasa de feminicídio, o asesinatos de mujeres y niñas, está aumentando considerablemente en México, así como en otras partes del mundo. Según las Naciones Unidas, muchos países están comunicando índices más altos de violencia doméstica y de género, a pesar o debido a los cierres por la pandemia. Factores como el aumento del estrés económico y psicológico y la desviación de recursos comunitarios de los servicios para la mujer están contribuyendo a la crisis.

El 10 de febrero, Alexis escribió algo preocupante en su página de Facebook. “Ayer me sucedió algo de lo cual no quiero hablar, pero que me llevó a un mundo de pensamientos que no logro sacar de mi cabeza. ¿En dónde comienza y en dónde termina la fragilidad de una mujer, según nuestra sociedad?”

Quizás nunca sepamos qué pasó ese día, pero las siguientes palabras son no sólo proféticas sino también revelan a una mujer verdaderamente fuerte y valiente.

“Nadie le va a prohibir a mis ojos la satisfacción de mirar el cielo brillar cada mañana, nadie le va a impedir a mi piel ser tocada con amor y consentimiento, nadie me va a robar mis sueños, ni arrebataran suspiros a mi boca que no sean de placer y felicidad. Primero muerta antes que permitir que ustedes, seres asquerosos, me maten”.