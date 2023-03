¿Los gobiernos progresistas de la región han sido tímidos al condenar los abusos de regímenes autoritarios de izquierda como el de Maduro en Venezuela o el de Ortega en Cuba, qué piensa al respecto?

A mí me parece es un escenario muy preocupante. Yo creo que el pensamiento progresista de la región debería decantarse por defender los procesos democráticos de la región. Si seguimos creyendo que Daniel Ortega es un personaje de izquierda, no estamos entendiendo nada. Las corrientes progresistas de América Latina tendrían que verse en el espejo centroamericano y entender que si no condenan, si no tienen una actitud de fortalecer la democracia, las sociedades y los pueblos no son personas tontas, y detrás de cada fracaso de la izquierda hay un Bukele a la vuelta de la esquina, esperando la oportunidad para decir: ¿vieron cómo todos estos políticos en el fondo no son honestos, en el fondo están beneficiando también a otras élites?.

En la medida en que las sociedades no sientan beneficios sociales, y las corrientes progresistas, las corrientes de izquierda en América Latina, no utilicen los distintos medios de comunicación para construir narrativas de inclusión y narrativas populares que sitúen esos logros, los Nayib Bukele nos van a comer el camino.

Pareciera que en el mundo se plantea una nueva batalla entre democracia y autoritarismo, ¿está de acuerdo con esta visión?

El bukelismo nos está diciendo que la gran batalla es entre el pasado y el futuro. El pasado es la violencia, la corrupción de los partidos políticos de izquierda y de derecha. Y el futuro es el bukelismo, que supera la corrupción, que supera la discusión izquierda - derecha, que consigue una sociedad en donde vamos a tener unas súper ganancias por el Bitcoin, y no necesitamos pedir cuentas al presidente porque él es lo máximo. Es un futuro donde El Salvador sale por fin a ser un país del primer mundo.

Yo creo que esa es una falsa dicotomía y que la dicotomía en la que nos estamos jugando, al menos en Centroamérica, tiene que ver con institucionalidad democrática versus autoritarismos, y que esa es una es una dicotomía que se está jugando en la Guatemala, de Giammattei, en la Hondura de Xiomara Castro, en El Salvador de Bukele. El hecho de tener presidentes que irrespetan las constituciones, que en sus países hay gente que tiene que salir perseguida políticamente, que tienen exiliados políticos. Esas son las preocupaciones que en Centroamérica tenemos que discutir más, y que de pronto tienen algo que ver con lo que está pasando en Ucrania y Rusia, es decir que también hay una sensación global, pero yo no me atrevería a decir ahí cuál es el estado democrático global.

También tenemos que entender que las democracias en muchos lugares son frágiles y que además hay muchas élites tratando de debilitar y desacreditar los procesos democráticos insistiendo que estos son los que dan paso a la corrupción.

Y yo creo que esa es la gran discusión que nosotros deberíamos dar en América Latina o en Centroamérica.