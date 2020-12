El populismo plebeyo de López Obrador

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) es un populista, eso lo sabe cualquiera. La pregunta es qué tipo de populista. Contrario a la opinión de quienes lo reducen a un demagogo (que lo es), AMLO es en realidad un líder plebeyo en el sentido republicano del término: caudillo de un sector de la población que ha sido, o se siente, políticamente marginado. Él se refiere a este sector como “el pueblo de México,” no lo es todo evidentemente, pero sí es parte de él.

La definición de populismo como política plebeya la otorga Camila Vergara, catedrática de leyes en la Universidad de Columbia, Nueva York. En su texto de abril de este año titulado “El Populismo como Política Plebeya: Desigualdad, Dominación y Empoderamiento Popular,” define al populismo como “una política plebeya de tipo electoral que surge de la politización de la desigualdad de la riqueza como reacción a la corrupción sistémica y al empobrecimiento de las masas, en un intento de equilibrar la balanza del poder social y político entre la élite gobernante y los sectores populares.”

Vergara traza los orígenes del populismo plebeyo a la Antigua Roma, donde la plebe constituía un colectivo diferenciado de la nobleza y la casta de los patricios. La política plebeya sería pues politizar estas diferencias sociales y económicas entre los que tienen y los que no. Eso justamente es lo que ha hecho AMLO a lo largo de su ya dilatada trayectoria política. Y le sobra material para ello: México es de los países más desiguales de América Latina.

Y a todo esto, ¿quiénes formarían la clase plebeya hoy en día? Vergara responde que en términos generales se trata de “una coalición de aquellos que están siendo cada vez más oprimidos por el estado oligárquico, aquellos que comparten un grado similar de opresión socioeconómica. Además de los trabajadores precarios en el sector de servicios y la naciente economía gig, que reciben salarios bajos, sin beneficios y sin seguridad laboral, las filas plebeyas podrían ser ocupadas por aquellos que están endeudados y que luchan por pagar hipotecas, préstamos estudiantiles y facturas de atención médica.”

¿Este es el caso en México con AMLO? No estoy seguro. Me parece más bien que AMLO acaudilla a grupos sociales que estuvieron cobijados hasta el año 1982 por el paternalismo estatal del hegemónico Partido Revolucionario Institucional (PRI). Me refiero a comerciantes informales, sindicatos, organizaciones urbanas, pueblos indígenas, sectores medios, etc., que fueron afectados cuando los precios del petróleo se fueron a pique y empezaron los recortes en el sector público. Claro que habrá nuevos grupos que se identifiquen en el mensaje de AMLO, pero son estos sectores tradicionales a los que él intenta poner de pie políticamente e integrar en su proyecto de gobierno —tal y como lo estaban hasta 1982. Antes de ese año, durante los sexenios populistas de Luis Echeverría Álvarez (1970-1976) y José López Portillo (1976-1982), el gasto público se disparó en beneficio de estos sectores aglutinados al interior del PRI.

Ese es el sustrato de donde proviene AMLO.

Una somera mirada a su biografía es suficiente para comprobarlo. En 1976 se afilió al PRI y su primer puesto fue como director del Centro Coordinador Indigenista en su estado natal, Tabasco, entre 1977 y 1982. El boom petrolero de aquellos años le permitió financiar obras públicas para los indígenas locales, los chontales. No es casualidad su actual obsesión con la idea de rehabilitar la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), hoy en quiebra. Relata en su autobiografía “Esto soy”: “Se adquirieron los mejores ranchos para entregarlos a quienes vivían refugiados en las zonas bajas o pantanosas. Se fundaron escuelas, se alfabetizó, se construyeron centros de salud, viviendas, se crearon cooperativas de producción y transporte, se otorgaron créditos a la palabra para la agricultura y la ganadería.”

Pero si bien AMLO proviene de este sustrato, él y su populismo son fruto de otro huerto.