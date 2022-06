Presidenciales en Colombia: la tensa recta final

El 29 de mayo los colombianos salieron a votar por un nuevo presidente. Los resultados sorprendieron: el candidato de la derecha hegemónica, Federico 'Fico' Gutiérrez no pasó a la segunda vuelta. Gustavo Petro, el candidato de la izquierda por el Pacto Histórico, sí pasó y la sorpresa fue Rodolfo Hernández, candidato que se autodenomina anti establishment por la Liga de Gobernantes Anticorrupción,que competirá con Petro por la presidencia.

Las urnas ya se abrieron el domingo 12 de junio en el exterior, lo que dio inicio a las elecciones más inciertas de los últimos años. La carrera hacia la presidencia, además, estuvo llena de escándalos y controversias y fue una campaña especialmente compleja debido a las cambiantes estrategias de los candidatos y a la presión en redes sociales.

Para la recta final ya no se puede esperar mucho en términos de confrontación dialéctica entre los dos candidatos; ambos han dejado claras sus posiciones ideológicas y políticas. Tampoco se espera un debate formal entre los dos. Rodolfo Hernández afirmó que no irá a ningún debate, evitando así exponer sus evidentes lagunas programáticas, lo que significa que no se organizará ninguno para la segunda vuelta, algo inédito en el país. A continuación, un panorama de lo que se le viene a Colombia según quien gane.

Un país distinto según quien gane

Si el domingo 19 de junio Rodolfo Hernández se alza como el nuevo presidente de Colombia su mandato sería complicado.

Con un juicio por corrupción en proceso, sería posible que fuera suspendido del cargo y que Marelén Castillo, su vicepresidenta, tuviera que asumir como presidenta hasta que termine su proceso en la Corte, que puede durar varios años.