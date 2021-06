Siete poderes y un destino: convivir con el éxito de la civilización china

El espectáculo se montó meticulosamente, en magníficos escenarios y con una coreografía técnicamente perfecta.

Primero fue la reunión bilateral entre Joe Biden y Boris Johnson, los líderes de las dos grandes potencias que han estado en el centro del poder mundial durante los últimos 300 años. La firma de una nueva Carta Atlántica fue la forma simbólica de reafirmar la prioridad de la alianza angloamericana frente a los demás miembros del G7 y sus cuatro invitados, que se reunieron los días 11 y 12 de junio en una playa de Cornualles, al sur de Inglaterra, como un ritual del regreso de Estados Unidos al liderazgo de la "comunidad occidental" después de los años aislacionistas de Donald Trump.

Luego, los siete gobernantes se reunieron nuevamente en Bruselas, en la cumbre de la OTAN encargada de redefinir la estrategia de la organización militar euroamericana para las próximas décadas del siglo XXI. Y allí mismo, en la capital de Bélgica, el presidente estadounidense se reunió con los 27 miembros de la Unión Europea por primera vez desde el Brexit y, por tanto, sin la presencia de Gran Bretaña. Finalmente, para coronar este verdadero tour-de-force de Joe Biden en territorio europeo, el nuevo presidente de Estados Unidos tuvo un encuentro cinematográfico con Vladimir Putin en un palacio del siglo XVIII, en medio de un pinar, a orillas del lago Lemán, en Ginebra, Suiza.

La reunión del G7 discutió tres temas fundamentales: la pandemia, el clima y la recuperación de la economía mundial. En cuanto a la pandemia, las siete potencias anunciaron la donación colectiva de mil millones de vacunas a los países más pobres; con respecto al clima, reafirmaron su decisión colectiva de cumplir con los objetivos del Acuerdo de París; y en cuanto a la reactivación de la economía global, anunciaron un proyecto de inversión en infraestructura, en países pobres y emergentes, especialmente alrededor de China, por un valor de 40 billones de dólares, en clara competencia con la Iniciativa de la Franja y la Ruta de China, lanzada en 2013, y que ya ha incorporado más de 60 países, incluida Europa.

En la reunión de la OTAN, a la que asistió Joe Biden, la organización militar liderada por Estados Unidos declaró, por primera vez en su historia, que su nuevo y gran “desafío sistémico” proviene de Asia y se conoce con el nombre de China. Este se convirtió en el estribillo de todos los demás discursos y pronunciamientos del presidente estadounidense: que el mundo vive una disputa fundamental entre países democráticos y países autoritarios, con China destacando una vez más en este segundo grupo. Finalmente, en la reunión cumbre entre Biden y Putin, que fue sobre todo un espectáculo, los dos jugaron roles rigurosamente cronometrados, reafirmando sus diferencias y coincidiendo solo en su deseo de preservar y gestionar juntos su duopolio atómico global.

El problema con este espectáculo cuidadosamente programado es que su trama y coreografía ya están obsoletas. En ciertos momentos, incluso un observador desatento podría imaginar que había regresado a las décadas de 1940-50 del siglo pasado, cuando se firmó la primera Carta del Atlántico (1941), comenzó la Guerra Fría (1946), se creó la OTAN (1949), y la actual Unión Europea dio sus primeros pasos (1957). Sin mencionar el lanzamiento por parte de Estados Unidos – aún en la década de 1940 – de su Plan Marshall para inversiones en la reconstrucción de Europa y el Proyecto de Desarrollo para movilizar capital privado para inversión en el “Tercer Mundo”, en competencia directa con la atracción que ejercía el modelo económico soviético que había salido victorioso en su guerra contra el nazismo.

La diferencia es que, en la reactivación actual, la promesa de vacunas del G7 está muy por debajo de los 11 mil millones solicitados por la OMS; de igual forma, las nuevas metas climáticas de las siete potencias no innovaron prácticamente en nada en relación a lo que ya habían decidido previamente; y finalmente, el nuevo “proyecto de desarrollo” propuesto por Estados Unidos y apoyado por el G7 involucra recursos y aportes que no fueron definidos, empresas privadas que no fueron consultadas y proyectos de inversión que no tienen ningún tipo de detalle.

Además, Gran Bretaña y otros países europeos están divididos y mantienen relaciones separadas con Rusia y China; son gobiernos débiles en muchos casos porque están al final de su mandato, como en Alemania y Francia, o con elecciones parlamentarias programadas para 2022, como en el caso de Estados Unidos, cuando los demócratas podrían perder su estrecha mayoría en el Congreso, paralizando el gobierno de Biden.