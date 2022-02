Una sentencia histórica frena la explotación petrolera en territorio indígena ecuatoriano

Las tres sentencias que se confirmaron en febrero de este año vienen a darle punto final al fallo de 2018 y a la audiencia de 2021, y ratifican que la Corte no permitirá que se violen los derechos de los pueblos indígenas. Esto significa una esperanza para muchas otras comunidades que luchan por sus derechos en la región.

Reconocer que la consulta previa es un derecho fundamental de los pueblos indígenas, constituido en el Convenio Número 169 de la Organización Internacional para el Trabajo (OIT), es fundamental para hacer frente a la presión de las industrias extractivas. En Ecuador hay un historial de abuso e invisibilización de las comunidades, y es habitual que las empresas violen o manipulen el derecho a la consulta previa para conseguir que el gobierno les conceda las licencias de explotación de proyectos extractivos.

Otra de las sentencias emitidas es en favor de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y para la conservación de la reserva de la biósfera del parque Yasuní, reconocida por la UNESCO, y una de las zonas con mayor diversidad por metro cuadrado del planeta. En ella, la Corte declaró la inconstitucionalidad de algunos artículos de un decreto que se expidió en 2019 y que permitía la explotación petrolera en la zona de amortiguamiento de Yasuní. Esta sentencia también es crucial porque impide que siete plataformas, cuya construcción estaba prevista en los límites de Yasuní, puedan operar. El 7 de febrero el Ministerio de Energía y Recursos no Renovables publicó un comunicado en el que explicaba que esta sentencia en particular no afecta la operación petrolera ya que no hay concesiones cerca a la zona de amortiguación. Sin embargo, no mostró ninguna evidencia de ello.

Con estas tres sentencias, la Corte Constitucional de Ecuador sienta un importante precedente no solo para el país, sino para la región; una de las más afectadas por la deforestación y donde más se vulneran los derechos de los pueblos indígenas del mundo. Es,además, un recordatorio de que Ecuador es el único país latinoamericano donde se reconoce a la naturaleza como sujeto de derechos, como parte de los derechos constitucionales absolutos del país.

Una vez más, se demuestra que la lucha de los pueblos indígenas de la Amazonía por sus derechos es un factor esencial para frenar la deforestación, la contaminación de los ríos, y la degradación de la biodiversidad que amenaza al planeta.