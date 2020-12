‘Vivos se los llevaron, vivos los queremos’: raza, clase y las desapariciones forzadas en América Latina

Pero al recordar este caso, "Vivos" va más allá del contexto de Iguala. Aunque seis años más tarde el caso de los 43 sigue siendo espantoso, revela el problema como una constante en la historia reciente de América Latina. La región es líder mundial en número de desapariciones forzadas: siete de los diez países con mayor número de desapariciones forzadas están en América Latina.

Aunque las desigualdades estructurales impulsan los altos índices de violencia en la región, la dimensión urgente de las desapariciones forzadas se hace evidente cuando se tiene en cuenta el significado del término.

Según las Naciones Unidas, la "desaparición forzada" es la privación de libertad por agentes del Estado o por personas o grupos que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado. Esto significa que si eres latinoamericano, corres el riesgo de ser víctima de una desaparición forzada.

En "Vivo", uno de los entrevistados explica con más detalle la dimensión más profunda de este problema: no hay estado de derecho si la policía o el ejército no son responsabilizados de sus acciones. Una vasta literatura clasifica las desapariciones forzadas como una práctica sistémica característica de los regímenes dictatoriales, un hecho que muestra cómo las instituciones en América Latina, donde la mayoría de los Estados se consideran democráticos, no promueven el derecho a una vida libre de temor.