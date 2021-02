Ano eleitoral latino-americano testa a força de suas democracias

Concorrendo pela segunda vez, o nacionalista Daniel Urresti, militar e ex-ministro do Interior com processo judicial pelo assassinato de um jornalista em 1988, também tem alguma chance. Entre os 17 candidatos, existem opções – tanto à esquerda quanto à direita – com menos esqueletos no armário, mas também com menos possibilidades. De qualquer forma, não parece que a instabilidade vá desaparecer em um país cuja sociedade civil vem exigindo uma reforma constitucional.

Chile

O Chile enfrenta um longo período diante das urnas, começando em abril com eleições para governadores e membros da comissão constitucional e terminando em novembro-dezembro com as eleições presidenciais, legislativas e regionais. O que é notável neste ciclo é o lançamento de uma convenção constitucional, que foi proposta como uma saída para a enorme crise política provocada por protestos massivos e violentos entre outubro de 2019 e março de 2020. O processo constitucional marcará o debate político de todas as outras eleições e exige um amplo consenso, forçando o xadrez político a avançar para o centro. Em julho, serão realizadas as primárias para eleger os candidatos à presidência, com Joaquín Lavín, à direita, Paula Narváez, no centro, e Daniel Jadue, à esquerda, tendo chances de vencer.

México

Em 6 de junho, o México realiza eleições federais, legislativas e locais, que serão a primeira prova de fogo para o Morena, partido do presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que mantém sua popularidade apesar de sua péssima gestão da pandemia e suas políticas contraditórias entre um populismo de esquerda e uma gestão econômica com concessões contínuas à direita. Para os outros dois grandes partidos, o PRI e o PAN, mas também para o Movimento Cidadão e o PRD, será a oportunidade de colocar seus peões em jogo e se preparar para a longa batalha das eleições presidenciais de 2024, que ainda estão longe, uma vez que os mandatos no México são de seis anos.

Haiti

As eleições presidenciais e legislativas de setembro no Haiti são talvez as mais críticas do ano. A situação no país caribenho é grave, já que o atual presidente, Juvenel Moïse, governa sem parlamento e acaba de desferir um golpe contra a legitimidade institucional ao não reconhecer o fim de seu mandato constitucional em 7 de fevereiro.