La Convención Constitucional chilena supera el centralismo

Ingrid Villena asevera sobre el tema que “esto acerca el Estado a cada persona, y la persona que te recibe se siente identificada. Había muchas personas en la comuna de Lo Espejo que, al conocerme, me decían ‘yo nunca he hablado ni siquiera con los alcaldes, llevo veinte años en esta comuna y no tengo contacto con ellos’. Eso es preocupante, porque se desvirtúa un poco el rol de representación de la ciudadanía”.

Ramona Reyes, constituyente del Partido Socialista, responde que además pudo ver una gran ansiedad de las autoridades locales y de los ciudadanos de ir a presentar sus necesidades y demandas a la Convención.

“Creo que la gente hubiera sido igual de feliz si es que uno les daba la posibilidad de recibirlos en Santiago, pero el mandato era descentralizar y el compromiso de la Convención de viajar creo que fue muy bueno”, asegura Reyes.

No obstante, advierte que “salir no es lo óptimo para formalizar acuerdos o tener reuniones. Sí lo es para las etapas que son de escuchar, de cuando tenemos audiencias, donde tenemos que conocer a la comunidad. Para eso es muy importante”.

La expectativa sobre los próximos órganos de poder

La constituyente chilena innovó en varios aspectos en su desarrollo, y el mandato de descentralización fue uno de ellos. Por ese motivo, quienes participaron de esas experiencias tienen la esperanza de que los próximos órganos legislativos, e incluso el Ejecutivo, puedan tomar estos mismos mecanismos e implementarlos en el futuro para no romper ese lazo con la ciudadanía, y sobre todo para ver y escuchar en primera persona cómo afectan ciertas medidas administrativas o legislativas que se estén impulsando.

En esa línea, Elisa Giustinianovich, remarca que si bien el Congreso actual tiene “semanas distritales” para que los parlamentarios regresen a sus territorios, no hay mayores sanciones por no estar en contacto con los electores.

“Esa desvinculación es uno de los quiebres que produjo la crisis institucional, porque hay un descontento generalizado respecto a nuestros representantes, a los órganos políticos. En algún momento pareciera que dejaron de representarnos, porque ¿quién escucha las demandas populares?”, pregunta Giustinianovich.

“La democracia representativa funciona en la medida de que tú efectivamente estás representando un territorio y a una comunidad política”, resume.