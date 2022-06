Dificultades de aprobación para la nueva Constitución en un Chile fragmentado

Pero hay una derecha dialogante. Que Chile no sea semipresidencialista es en buena parte gracias a una coalición curiosa entre el Partido Comunista y la derecha que estuvieron por mantener el sistema presidencial contra la visión del Frente Amplio.

En la izquierda radicalizada distinguiría dos grupos. Uno con gente bienintencionada que cree que el mundo, por la crisis climática, se está acabando, que si no se hace algo aquí y ahora, todo lo que usted y yo estamos discutiendo, sobre Estado plurinacional o el poder relativo del Parlamento, están completamente fuera de lugar. O sea, ¿de qué está hablando? Estamos discutiendo sin darnos cuenta de que viene un meteoro que va a destruir el universo como lo conocemos. Ese grupo, más que radicalizado, tiene un paradigma ecologista muy profundo, que siente una urgencia que no le hace ver que Chile, con el 0,25% de la población mundial y con menos aporte a la economía que eso, no puede tener mayor incidencia en lo que es el cambio climático. Por ejemplo, ese grupo promovía la nacionalización del cobre para dejar de producirlo. Planteaban la necesidad de decrecer económicamente, porque el crecimiento contribuye al cambio climático. Hablamos de Chile, un país con enormes necesidades sociales. Uno puede entender el sentido de urgencia que estos grupos tienen, pero no es realista.

El otro segmento ideológicamente radicalizado es de cuño bolivariano, que plantearon cuestiones como sancionar el negacionismo, crear una especie de ministerio de la verdad, cuestiones que atentaban contra la libertad de expresión. Todo eso fue rechazado de plano, pero quedaron cosas interesantes. Por ejemplo, no habrá labores mineras en los pocos glaciares que quedan.

JZ: Arribamos al agua. Un tema importante.

JC: En Chile no se ha aprobado una nacionalización del agua, como han planteado algunas personas por desinformación que está polarizando la sociedad chilena. No hay tal cosa. El modelo que se ha adoptado es el de California. Es la idea de una responsabilidad fiduciaria respecto de los bienes nacionales, como el agua. Por lo tanto, lo que hay es una autorización a las personas que deseen tener un aprovechamiento de agua para todo tipo labores agrícolas o incluso mineras, pero no derechos de propiedad perpetuos, que es un modelo único. Nuestro código de aguas es único en el planeta por su grado de mercantilización. La Constitución actual es algo esquizofrénica. Declara que es un bien nacional de uso público, pero después otorga el derecho de uso como de propiedad absoluta y perpetua. Eso ha llevado a un manejo de cuencas que a veces es irracional, porque se ha creado un mercado secundario. No es que una persona utilice el derecho de agua que tiene asignado para regadío o emprendimientos mineros. Sino que lo vende en un mercado secundario.

Ahora tiene que haber una transición ordenada y ese es el gran desafío de las normas transitorias. Va a ser difícil, porque la zona central de Chile es una de las cinco de mayor decrecimiento hídrico del planeta. En Chile ya no llueve 320 milímetros al año, sino 120, y no sabemos si va a ser cada vez menos.

JZ: Quedan pocas semanas para el plebiscito. Hoy el rechazo tiene 7% más que el apruebo. Usted ha señalado todos los elementos positivos que deberían contribuir a que los chilenos entendieran la magnitud de la aprobación para el futuro de la nación. Y sin embargo después de cerca de un 80% de aprobación de una nueva Constitución, comienza a ganar el rechazo.

JC: Porque es más fácil oponerse a una Constitución cuyo origen es una dictadura militar que incurrió en crímenes de lesa humanidad y que además estaba asociada al estallido social al considerársela como uno de los elementos que bloqueaban particularmente las aspiraciones sociales. Eso es distinto a una nueva Constitución, porque cuando surge siempre genera mucha polémica. A veces adquieren cierta majestad con los años.

Para poner el ejemplo de la más famosa del mundo, la de los Estados Unidos de América. Nosotros conocemos los escritos de los Padres Fundadores. Resulta que ellos derrotaron a los antifederalistas que llamaron a votar en contra, que ganaron elecciones en varios estados. El conflicto fue muy agudo, pero con el paso de los años la Constitución Federal de Estados Unidos adquirió una majestad que nos hace suponer que todo fue muy fluido.

Lo mismo ocurrió con la Constitución chilena del 25, que llegó a tener un grado de legitimidad tal que tanto Salvador Allende el día 11 de septiembre del 73 invoca la Constitución para decir que es el presidente constitucional de Chile y defender La Moneda. La Junta Militar que da el golpe invoca la Constitución y dice que quiere restablecer la constitucionalidad quebrantada supuestamente por Allende. Esa Constitución, cuando surgió, fue objeto de gran polémica.

Una Constitución tiene muchos elementos de polémica y no es extraño que se generen estas fracturas. Pero también hubo cuestiones de la propia Convención, mucho escándalo, sobre todo al comienzo. Recordemos el engaño de un convencional emblemático, que fue candidato a vicepresidente de la Convención Constitucional, Rodrigo Rojas Vade.