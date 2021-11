Entre bastidores en Glasgow, un mundo en tensión y sin liderazgo

"We are witnessing one of the largest shifts in global geostrategic power of the world has witnessed."

Gal. Mark Milley, Joint Chief of Staff, in NBC News, Sputnik 8/11/2021

No se puede negar el desencanto provocado por la Conferencia Mundial sobre el Clima (COP26), celebrada en la ciudad de Glasgow, Escocia, a principios de este mes de noviembre. Por un lado, están quienes elogian el compromiso con la deforestación cero, la reducción de las emisiones de gas metano, la regulación del mercado global de carbono, e incluso la mención en el documento final de la reunión de la necesidad de reducir el uso de carbón y combustibles fósiles con miras al objetivo consensuado de limitar el aumento de la temperatura global a 1,5ºC para finales de siglo, en comparación con su nivel anterior a la “era industrial”. Por otro lado, hay quienes critican la falta de avances en el tema de la "justicia climática", es decir, la compensación económica de los países más pobres que ya están sufriendo los efectos del calentamiento global producido por el desarrollo de los más países ricos, o que no pueden renunciar a sus productos que contribuyen al calentamiento global porque son necesarios – en este momento – para su propio desarrollo económico.

Además, no se definieron metas claras, ni se establecieron o crearon mecanismos de control y gobernanza global del tema climático. Todo esto es cierto, todos tienen razón hasta cierto punto y no hay forma de arbitrar este debate de manera concluyente. Pero la verdadera razón del desencanto, o incluso la sensación de fracaso de la COP26, no está relacionada con sus acuerdos y compromisos técnicos y políticos; tiene que ver con la falta de “densidad política” de una conferencia que se vació y no tuvo un liderazgo capaz de superar la fragmentación y hostilidad existente en el sistema internacional, marcado por un movimiento simultáneo y paralelo de todos los poderes que podrían o deberían liderar este gran proyecto de “transición energética” y “revolución verde” de la economía mundial.

De hecho, la COP26 fue organizada por Inglaterra con el objetivo explícito de afirmar el liderazgo británico, o incluso anglosajón, de este gran proceso de transformación ecológica, y con el objetivo no declarado de “transferir” a Glasgow la marca mundial simbólica del "Acuerdo de París". Este fue el sueño del primer ministro británico Boris Johnson y Alok Sharma, su compatriota que presidió la conferencia. Pero este proyecto fue abortado desde el principio por el anuncio, en el último minuto, de la ausencia de los presidentes de China y Rusia, y por el discreto boicot de Francia y la propia Unión Europea. El propio presidente estadounidense, Joe Biden, se preocupó de mantenerse alejado de la figura del primer ministro británico, exponiendo su debilidad, ya sea por sus problemas internos, bien por sus actuales disputas con Francia en relación a Irlanda y la Unión. Europea, o simplemente porque Inglaterra ya no tiene el poder y el liderazgo mundial que imaginó Johnson, ni siquiera entre las grandes potencias, a menos que cuente con el respaldo de Estados Unidos. Lo último quedó difícil en este caso porque Estados Unidos fue, en última instancia, el principal responsable del vaciado del encuentro de Glasgow, a pesar de las buenas intenciones ecológicas de su actual presidente.

Los líderes mundiales reunidos en Glasgow aún no han tenido tiempo de olvidar a Donald Trump y su decisión de abandonar el Acuerdo de París, que los propios Estados Unidos habían patrocinado y apoyado con entusiasmo en 2015. Y a pesar del retroceso estadounidense y las disculpas del presidente Biden, el trauma de la ruptura se ha mantenido como una amenaza permanente para el futuro de la participación estadounidense, especialmente al considerar la posibilidad del regreso de Trump o algún otro líder de derecha y negacionista en las elecciones de 2024. En estas condiciones, ¿quién apostaría por el liderazgo de un país y un presidente que no es capaz de asegurar la actual posición de Estados Unidos, favorable al acuerdo climático, durante sólo tres años más? Además, el propio gobierno Biden sufrió una gran pérdida de apoyo interno tras su desastrosa retirada militar de Afganistán, que se realizó, por cierto, sin consultar ni comunicarse con sus principales aliados europeos. Todo ello en una sociedad cada vez más polarizada y radicalizada, que ha mostrado, en las encuestas de opinión pública, su creciente rechazo a la idea misma de la reelección del actual presidente, lo que quizás explique sus relaciones cada vez más tensas y excluyentes con su vicepresidente, Kamala Harris.