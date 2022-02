El futuro del mar es multilateral

En el caso del océano, un recurso que no conoce fronteras, la cooperación intergubernamental es muy importante, no solamente para poder promover que haya capacitación, que haya investigación en los países y más habilidades para abordar los temas marinos a nivel local, sino también para asegurarnos que el esfuerzo político o legal que se hace en un país tenga coherencia en el sentido más amplio. Es decir, que los esfuerzos de Panamá, por ejemplo, para ampliar sus espacios marinos protegidos se acuerpen a los esfuerzos que Costa Rica está haciendo en esa misma línea y que los impactos sean lo más amplios posible. Realmente, en este tema, los esfuerzos desarticulados no van a tener mucho sentido, no van a tener el impacto esperado, a menos que se resuelvan de una manera internacional, por medio de la cooperación.

D.A.: ¿Cómo describirías tú el estado actual de la cooperación entre los gobiernos latinoamericanos en cuanto a la gestión colectiva de los mares?

K.A.: En los últimos años, percibo un creciente interés de la cooperación internacional en nuestros países por apalancar procesos nacionales de gobernanza marina, por promover procesos más robustos para el ordenamiento y la planificación de los espacios marinos, o inclusive para posicionar a la región como un líder de cara a lo que pudiera llegar a ser el Acuerdo de Altamar, tanto en el sentido técnico como en el fortalecimiento de las capacidades de control y vigilancia. Aquí hay un tema geopolítico que no se puede obviar, y es la necesidad de disuadir la pesca ilegal y otras actividades criminales que se dan en la zona de Latinoamérica. Entonces, motivados en esto y en el auge de actividades para financiar el logro de la meta “30 por 30” y de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU, hay muchísimo interés en que estos países empecemos a trabajar en el ordenamiento del espacio y en tratar temas relacionados con la gobernanza del altamar.